Пятница, 1 Июня 2018 14:21

АрмИнфо. Многие из уклонистов от срочной службы, находятся в Армении в розыске и по возвращении могут столкнуться с проблемами правового характера. Вопрос следует решить, чтобы они, по возвращению на родину для прохождения службы, не столкнулись с дополнительными проблемами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 июня до начала заседания правительства.

По словам премьера, 80% граждан РА, находящихся в розыске - это уклонисты от срочной службы. В связи с этим, он призвал ответственных за сферу обеспечить правовую сторону процесса возврата граждан Армении данной группы. "Лицо призывного возраста, выразившие готовность вернуться в Армению для прохождения военной службы, должно иметь возможность сразу по прибытию подписать обязательство о том, что в соответствующие сроки он явиться в военкомат. И только после того, как он нарушит данное обязательство в отношении него применить определенные процедуры", - указал он.

В ответ, глава Полиции Армении Валерий Осипян заверил, что к каждому призывнику нужно применять индивидуальный подход.

Помимо этого, как заявил Пашинян, среди этих граждан есть специалисты, получившие высшее образование за рубежом. Таким образом, есть резон использовать их профессиональные навыки для развития военной отрасли Армении. С учетом этого он призвал главу Министерства обороны РА таким образом организовать процесс, чтобы их вовлечь в частности в процесс развития армянского ВПК.

Уже после заседания правительства в беседе с журналистами министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что многие граждане, проживающие за пределами страны, успели откликнуться на призыв премьер-министра Армении - вернуться в РА и пройти срочную службу. Не называя чисел, он отметил, что при рассмотрении заявлений к каждому будет проявлен индивидуальный подход.

Напомним, что в видеообращении 28 мая сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот заявил, что решил пройти воинскую службу в Армии обороны Карабаха. В то же время, премьер-министр Армении обратился с призывом ко всем военнообязанных, находящимся за рубежом, кому уже исполнилось 18, но еще не исполнилось 27 лет. Напомнив, что летний призыв начинается с 1-го июля, он призвал призывников в течение ближайших 10-20 дней вернуться в Армению и отправится на срочную воинскую службу, "чтобы выполнить свой долг перед родиной". С аналогичным призывом он обратился также к тем проживающим в Армении юношам, которые по блату или по знакомству получили отсрочку от воинской службы по медицинским показателям. "Новая Армения не для таких путей", - сказал он.