Пятница, 1 Июня 2018 14:08

АрмИнфо."Предприятия Гагика Царукяна проверялись, проверяются и будут проверяться",- заявил в беседе с журналистами глава блока "Царукян" Гагик Царукян, говоря о муссируемых в СМИ слухах о том, что принадлежащие ему предприятия не проверяются полномочными структурами нового правительства в силу его сотрудничества с властями.

По словам Царукяна, "его двери" открыты для любых проверок. "Перед законом должны быть равны все, и если даже какие-то махинации будут обнаружены в деятельности моих политических соратников или родственников, они должны понести ответственность. Но я уверен, что подобных случаев зафиксировано не будет",- заявил Царукян. Он также подчеркнул, что новые министры от блока "Царукян" в своей деятельности не зависят от представляемой ими политической силы.

Отметим, тем не менее, что Гагик Царукян, согласно декларации о доходах, официально являясь самым богатым человеком Армении, не входит даже в десятку крупных налогоплательщиков страны.