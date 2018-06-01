Пятница, 1 Июня 2018 13:21

АрмИнфо. Список лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, в обход законодательства, может быть расширен. Об этом в беседе с журналистами заявил директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян 1 июня после заседания правительства.

"350 человек, которые не знают, что занимаются крупным бизнесом и не платят налоги, и о котором так много говорилось, в этом контексте (открытия различных ИП для уклонения от уплаты налога, ред.) может превысить 460 человек. А по тем 11 организациям, которые также должны быть приглашены (в СНБ. Ред.) список может достигнуть 1000 и более человек", - заявил он.

Комментируя заявления о том, что раскрытия СНБ на самом деле не являлись таковым, поскольку о подобных схемах знали все, Ванецян заявил: "Представляете, сколько всего могут наговорить люди, которые в течение многих лет работали с нарушением закона"

Что касается возможности вызвать экс-главу Комитета госдоходов Вардана Арутюняна на допрос, то, как заявил директор СНБ, "Следствие покажет". Напомним, что 19 мая в ходе встречи с руководителями СМИ новоназначенный начальник СНБ Армении Артур Ванецян заявил, что СНБ ведет активную борьбу с коррупцией и традиционно коррумпированные учреждения полностью прекратили незаконные действия. Ванецян подчеркнул, что сегодня ведется активная деятельность по выявлению коррупционных цепочек по ранее совершенным преступлениям. Он отметил, что в Армении есть 350 человек, которые не знают, что занимаются крупным бизнесом и не платят налоги. "Эти люди не знают, что обладают крупным бизнесом и живут в тяжелых социальных условиях. До конца месяца мы уже будем обладать полной картиной", - заключил новоназначенный глава СНБ Армении. Уже в конце прошлой недели, Служба национальной безопасности Армении в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями выявила преступную схему. Крупная компания ООО "Норфолк Консалтинг" злонамеренно избегала выплаты налогов, сборов и других обязательных выплат в особо крупных размерах. Генеральный директор компании ООО "Норфолк Консалтинг" Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании арестованы по подозрению в совершении преступления по статье 205-ой части 2-ой Уголовного кодекса. Два бывших вице заместителя председателя Комитета государственных доходов были приглашены для допроса в качестве свидетелей по уголовному делу. Предварительное следствие продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела, а также для выявления других лиц и компенсации нанесенного ущерба.

На днях же Служба национальной безопасности (СНБ) Армении представила результаты проверок в ООО "Алекс Холдинг" и взобудила уголовное делу по факту. СНБ раскрыла изощренный механизм уклонения от уплаты налогов путем создания многочисленных ИП. "Кроме этого, согласно достоверным данным, со стороны прежнего руководства КГД была предоставлена аналогичная возможность еще и 11 другим крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей, что создало очевидно неблагоприятные и неравные конкурентные условия для других предприятий, занимающихся торговлей агропродукции и выплачивающих НДС. В рамках уголовного дела произведены контрольные мероприятия в отношении отмеченных 11 предприятий. Посему последним предлагается самостоятельно произвести перерасчет невыплаченных налогов по вышеуказанным схемам и предоставить соответствующие сведения органам предварительного следствия для решения вопроса с возмещением ущерба в рамках производства", - говорилось в заявлении ведомства.

Между тем, руководитель парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян утверждал, что заявление СНБ об осуществлении бизнеса посредством более 300 частных предприятий и уклонении от уплаты налогов не соответствует действительности, подчеркнул, что тот механизм, который действовал в сетевых супермаркетах, был внедрен в результате обсуждения, о котором все знали и в котором и он лично принимал участие.