Пятница, 1 Июня 2018 13:19

АрмИнфо. Правительство Армении намерено провести исследования по эффективности использования кредитных средств при строительстве участка автомобильной дороги Талин- Ланджик, являющейся частью транспортного коридора "Север-Юг". Об этом 1 июня в ходе заседания правительства РА заявил вице-премьер Тигран Авинян.

По его словам, возникшие проблемы связаны с некачественным выполнением работ со стороны китайской компании "Синохидро

Корпорейшн", допустившей многочисленные нарушения. "Наилучшим выходом из положения стало бы расторжение договора с данной компанией, но и этот шаг не решит проблему", - отметил вице-премьер, добавив, что в действиях "Синохидро Корпорейшн" имеются и коррупционные риски, на которые необходимо обратить особое внимание в процессе исследований.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян призвал больше внимания уделять качеству строительства автомобильных дорог. По его словам, решение данного вопроса напрямую связано и с развитием туризма, в том числе, притоком иранских туристов в Армению. "Необходимо максимально быстро и эффективно решать все возникающие в данной сфере проблемы", - отметил премьер-министр.

Отметим, что осуществляющая строительные работы на участке дороги Талин-Ланджик китайская компания "Синохидро Корпорейшн" под свою ответственность без тестирования качества выполненных работ

осуществила бетонирование полотна длиной в 300 метров, в то время как для тестирования необходимо было забетонировать 1200 метров. В этой связи, по требованию Минтранса РА работы были приостановлены до получения результатов лабораторной экспертизы. Если результаты экспертизы не будут соответствовать установленным стандартам, китайская компания должна демонтировать дорогу и снова начать заливку бетона. Нарушения также зафиксированы при проведении земляных работ. Напомним, что договор с компаний был заключен 9 декабря 2015 года. Протяженность участка дороги должна составить 27,5 км. Работы должны быть выполнены за 74 млн евро, которые были предоставлены в виде кредита Европейским инвестиционным банком при софинансировании правительства РА, а также гранта Европейского Союза. Предусматривалось, что данный участок дороги, строительство которого началось в 2016 году, должен быть сдан в эксплуатацию в течение трех лет, однако возникшие проблемы грозят успеху проекта.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в 2018 году на продолжение программы строительства транспортного коридора "Север-Юг" будет направлено $47 млн. Средства будут привлечены в виде кредитных ресурсов от Азиатского банка развития, Европейского инвестиционного банка и Евразийского банка развития, еще 2,8 млрд драмов предусмотрено получить в виде гранта от Европейского инвестиционного банка. Основной фронт работ в текущем году развернется на 84 км автомобильной трассы, на которой предусмотрено уложить бетона на 40-45 км. Работы, в частности, будут проводиться на участке автодороги от городов Аштарак до Гюмри. В результате, дорога с 2-х полос расширится до 4-х, а вместо асфальта будет уложен бетон. Тем временем, в конце сентября прошлого года на встрече с журналистами тогдашний министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ваан Мартиросян сообщал, что по текущим расчетам, строительство всей 556- километровой автомагистрали "Север-Юг", которая растянется от Бавры до Мегри, будет стоить более $2 млрд.. Только ее южный участок, между городами Арташат и Мегри, по предварительной оценке обойдется в $1,5 млрд. Между тем, пять лет назад, в сентябре 2012 года, когда началось строительство автомагистрали, сумма, которую называли представители правительства Армении, была более чем вдвое меньше - $962 млн.

По программе "Север-Юг" правительство Армении подсчитало предварительную экономию в 2,5 долл. на час езды на каждого пассажира и по 1 долл. на час перевозки тонны груза. Как ожидают власти Армении, программа позволит стране в будущем смягчить последствия блокады со стороны Азербайджана и Турции, сыграть роль транзитного государства в грузоперевозках стран региона, а также присоединиться к Черноморской кольцевой автомагистрали.