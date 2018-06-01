Пятница, 1 Июня 2018 13:16

АрмИнфо.Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян опроверг информацию о назначении экс- пресс-секретаря Сержа Саргсяна Владимира Акопяна на должность заместителя главы столичного управления СНБ. Как указал Ванецян 1 июня в беседе с журналистами,

Акопян как офицер СНБ, находится в кадровом резерве ведомства. Напомним, что накануне была распространена информация о том, что Владимир Акопян вернулся к своей бывшей работе в органы национальной безопасности. Как сообщил руководитель пресс-службы СНБ Армении Самсон Галстян, Акопян назначен на должность заместителя главы столичного управления СНБ. Позднее, он же сообщил о том, что "произошло некоторое недоразумение, вследствие чего и возник этот курьез". "В тот момент я просто не смог связаться с директором СНБ. Вы знаете, что он был нашим работником, командированным в президентскую администрацию. Сейчас он вернулся обратно, в кадровый резерв", - отметил Галстян.

Отметим, что Владимир Акопян с 2006 по 2015 гг. проработал в СНБ. В 2015 году был назначен пресс-секретарем экс-президента Сержа Саргсяна.