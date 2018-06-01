Пятница, 1 Июня 2018 13:09

АрмИнфо. Вызывает озабоченность тот факт, что правительство Армении до сих пор не выполнило своих обязательств по подготовке договора с итальянской компанией Renco по строительству нового теплового энергоблока. Об этом 1 июня на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, правительство страны предпринимает усилия по формированию привлекательной инвестиционной среды, в то же время, новый инвестиционный проект почему-то тормозится. "10 назад я встречался с руководством компании Renco, и выяснилось, что в реализации программы возникли проблемы", - отметил Никол Пашинян.

В ответ министр юстиции РА Артак Зейналян сообщил, что договор с компанией Renco находится в процессе обсуждений. Как отметил министр, по данному проекту проводятся обсуждения с руководством компании и Министерством энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА. Поскольку договор объемный, включает 250 страниц, и представлен на английском языке, есть необходимость в его экспертизе, чем в настоящее время занимается Институт энергетики. В свою очередь, министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов РА Артур Григорян сообщил, что через три месяца предусмотрено начать строительство блока, которое продлится 25 месяцев. Государство, согласно проекту договора, обязуется в течение 20 лет приобретать излишки электроэнергии, поскольку основная часть будет экспортироваться. В ответ Никол Пашинян призвал ускорить решение возникшей проблемы. "Если мы говорим "да" проекту, то надо быстро сказать "да", если "нет", то "нет", - заявил премьер-министр.

Ранее АрмИнфо сообщало, что итальянская компания Renco инвестирует порядка $250 млн. в строительство в Армении второго энергоблока Ереванской электростанции с комбинированным парогазовым циклом (ЭКПГЦ) мощностью в 250 мВт. Причем, церемония закладки капсулы состоялась 20 марта т.г. на прилегающей к Ереванской ТЭС территории, где и будет начато строительство. В рамках программы будет создано порядка 900 временных рабочих мест, а с момента эксплуатации - 200 постоянных и высокооплачиваемых. При строительстве будут применяться лучшие эффективные технологии, а коэффициент полезного действия составит 53%, тогда как данный показатель Разданского энергоблока равен 44%, Ереванской ТЭС - 49%.

Большая часть электроэнергии, произведенной на блоке, будет экспортироваться по строящейся ЛЭП Иран - Армения - Грузия, которая будет сдана в эксплуатацию в 2019 году. Государство обязуется в течение 20 лет приобретать излишки производимой блоком электроэнергию по цене в 6 центов США без НДС. Ранее гендиректор группы Renco Джованни Рубини отмечал, что часть финансирования будет обеспечена за счет собственных средств компании, а вторая часть посредством вовлечения международных банков, которые, по его словам, настроены с большим энтузиазмом к реализации проекта, что, по мнению инвестора, говорит об их доверии к компании, проекту и Армении. Напомним, что компания RENCO работает на армянском рынке с конца 90-ых, осуществляя строительство крупных объектов, в числе которых две гостиницы - "Конгресс" и Golden Tulip Yerevan, здание посольства Италии в Армении, а также жилой комплекс и первый подземный гараж под одной из центральных площадей Еревана.