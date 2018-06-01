|Начальник аппарата премьер-министра Эдуард Агаджянян заявил, что вице-премьер Тигран Авинян летел в Астану экономклассом
|Артак Зейналян: Нейтралитет ВУЗ-ов нельзя рассмтаривать как политическое преследование
|Защитник прав человека: Политизация ВУЗ-ов неприемлема
|Давид Тоноян о продвижении азербайджанских войск в Нахиджеване: Ситуация под контролем
|Тоноян: Военнослужащим, в дни "бархатной революции" примкнувшим к оппозиционному движению, не грозит уголовное преследование
|Пашинян поручил обеспечить "безболезненное возвращение" уклонистов на родину, готовых пройти срочную службу
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|Знаменитая американская теннисистка намерена посетить Армению
|Глава СНБ: Cписок представителей бизнеса, работающих с нарушением закона, может быть расширен
|Правительство Армении намерено провести исследования по эффективности использования кредитных средств китайской компанией
|Глава СНБ прояснил "недоразумение" с назначением экс-пресс-секретаря Сержа Саргсяна Владимириа Акопяна
|Премьер-министр Армении недоволен затягиванием сроков подписания договора с итальянской компанией
|Глава Госкомитета по водному хозяйству Армении подаст в отставку
|Пашинян: Я пришел прямо взглянуть в глаза властей Грузии, чтобы они тоже смогли посмотреть в мои глаза и увидеть, что там написано
|Министр: Восстановление некоторых участков межгосударственной автомагистрали до границы с Грузией начнется с 2 июня
|Начальник Генштаба ВС Армении и военный атташе посольства России обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества
|Правительство Армении назначило 8 новых губернаторов областей
|Программа правительства Армении будет представлена парламенту 7 июня.
|Премьер-министр РА: Две крупные электрические сети Армении не должны быть у одного собственника
|Президент Арцаха поздравил премьер-министра Армении с днем рождения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 1-го июня
|На территории севанского полуострова обнаружен труп молодого человека
|Бывший пресс-секретарь бывшего главы государства вернулся к своей бывшей работе
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|Баку вновь заявил о готовности вести субстантивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта
|Конверс Банк подытожил карточную акцию "Встреча с чемпионами" существенным приростом оборота и количества безналичных транзакций
|Восемь депутатов от РПА подписались под ходатайством об изменении меры пресечения мэра Масиса
|Миллз: В целом оценка Госдепа США по свободе религии в Армении в 2017 году позитивная
|Миллз: Бринк в ходе встреч в Ереване обсуждала, в том числе новый проект корпорации "Вызовы тысячелетия"
|Кредитный портфель физических лиц Банк ВТБ (Армения) достиг отметки 100 млрд драмов РА
|Освобожден еще один обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Манвел Атоян
|Комитет госдоходов Армении опровергает слухи о проведении в системе внутреннего аудита
|Компания Ростелеком Армения запустила совместный проект со школой AYB <Привет из будущего>
|Ваграм Багдасарян отрицает информацию об обыске сотрудниками CНБ квартиры депутата Самвела Алексаняна
|В ССС Армении завершили расследование уголовного дела о передаче сотрудником УИУ "Артик" Айком Агакаряном наркотиков заключенному
|Освобожден обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Хачатур Гичян
|Каро Пайлан планирует приехать в Армению и встретиться с Пашиняном
|Полиция Армении предотвратила сходку "воров в законе" в одной из гостиниц Еревана
|МИД Армении: С 1 июня около 80% Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве вступят в силу
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Мнацаканян: Нужно исключить любые действия, которые могут навредить атмосфере мира
|Гендиректор Beeline выступил с речью перед выпускниками <Школы лидерства>
|В 2017-2020 годах Европейский Союз окажет Армении финансового содействия на сумму в 176 млн евро
|В Тбилиси открылась мемориальная доска, посвященная 100-летию Первой Республики Армения
|Тбилисский Госуниверситет выделит места для армянских студентов по программам магистратуры по физике и степени PhD по математике
|Глава МИД Армении: Переговоры с руководством Грузии проходят в теплой атмосфере и прагматично
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|Армения поменяет глав 6 регионов
|Мнацаканян: Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для Армении
|Парламент Израиля отозвал проект о признании Геноцида армян
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|«Капанский ГОК»: Переговоры с представителями трудового коллектива дали положительный результат
|Пашинян убежден: отношения между Арменией и Грузией будут укрепляться и углубляться
|Никол Пашинян: проблемы в Армении начались с того момента, когда начали фальсифицировать итоги выборов
|Пашинян о встрече с Путиным: думаю, что для этого этапа у нас сложились очень хорошие личные отношения, которые со временем станут только лучше
|Никол Пашинян: Вектор нашей внешней политики остается таким же, как и до революции
|Главы министерств обороны Армении и Грузии обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества
|Служба национальной безопасности Армении по итогам проверок в "Алекс Холдинг" возбудила уголовное дело
|Сотрудничество с Германией в сфере охраны природы расширяется
АрмИнфо. Глава Госкомитета по водному хозяйству Арсен Арутюнян не намерен работать с новыми властями Армении. Как сообщил Арутюнян в беседе с журналистами, он в ближайшие дни подаст в отставку.
|Начальник аппарата премьер-министра Эдуард Агаджянян заявил, что вице-премьер Тигран Авинян летел в Астану экономклассом
|Артак Зейналян: Нейтралитет ВУЗ-ов нельзя рассмтаривать как политическое преследование
|Защитник прав человека: Политизация ВУЗ-ов неприемлема
|Давид Тоноян о продвижении азербайджанских войск в Нахиджеване: Ситуация под контролем
|Тоноян: Военнослужащим, в дни "бархатной революции" примкнувшим к оппозиционному движению, не грозит уголовное преследование
|Пашинян поручил обеспечить "безболезненное возвращение" уклонистов на родину, готовых пройти срочную службу
|Царукян: "Мои двери" всегда открыты для любых проверок
|Знаменитая американская теннисистка намерена посетить Армению
|Глава СНБ: Cписок представителей бизнеса, работающих с нарушением закона, может быть расширен
|Правительство Армении намерено провести исследования по эффективности использования кредитных средств китайской компанией
|Глава СНБ прояснил "недоразумение" с назначением экс-пресс-секретаря Сержа Саргсяна Владимириа Акопяна
|Премьер-министр Армении недоволен затягиванием сроков подписания договора с итальянской компанией
|Глава Госкомитета по водному хозяйству Армении подаст в отставку
|Пашинян: Я пришел прямо взглянуть в глаза властей Грузии, чтобы они тоже смогли посмотреть в мои глаза и увидеть, что там написано
|Министр: Восстановление некоторых участков межгосударственной автомагистрали до границы с Грузией начнется с 2 июня
|Начальник Генштаба ВС Армении и военный атташе посольства России обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества
|Правительство Армении назначило 8 новых губернаторов областей
|Программа правительства Армении будет представлена парламенту 7 июня.
|Премьер-министр РА: Две крупные электрические сети Армении не должны быть у одного собственника
|Президент Арцаха поздравил премьер-министра Армении с днем рождения
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 1-го июня
|На территории севанского полуострова обнаружен труп молодого человека
|Бывший пресс-секретарь бывшего главы государства вернулся к своей бывшей работе
|Ильхам Алиев поблагодарил исламские страны за солидарность в вопросе Карабаха
|Баку вновь заявил о готовности вести субстантивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта
|Конверс Банк подытожил карточную акцию "Встреча с чемпионами" существенным приростом оборота и количества безналичных транзакций
|Восемь депутатов от РПА подписались под ходатайством об изменении меры пресечения мэра Масиса
|Миллз: В целом оценка Госдепа США по свободе религии в Армении в 2017 году позитивная
|Миллз: Бринк в ходе встреч в Ереване обсуждала, в том числе новый проект корпорации "Вызовы тысячелетия"
|Кредитный портфель физических лиц Банк ВТБ (Армения) достиг отметки 100 млрд драмов РА
|Освобожден еще один обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Манвел Атоян
|Комитет госдоходов Армении опровергает слухи о проведении в системе внутреннего аудита
|Компания Ростелеком Армения запустила совместный проект со школой AYB <Привет из будущего>
|Ваграм Багдасарян отрицает информацию об обыске сотрудниками CНБ квартиры депутата Самвела Алексаняна
|В ССС Армении завершили расследование уголовного дела о передаче сотрудником УИУ "Артик" Айком Агакаряном наркотиков заключенному
|Освобожден обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Хачатур Гичян
|Каро Пайлан планирует приехать в Армению и встретиться с Пашиняном
|Полиция Армении предотвратила сходку "воров в законе" в одной из гостиниц Еревана
|МИД Армении: С 1 июня около 80% Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве вступят в силу
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Мнацаканян: Нужно исключить любые действия, которые могут навредить атмосфере мира
|Гендиректор Beeline выступил с речью перед выпускниками <Школы лидерства>
|В 2017-2020 годах Европейский Союз окажет Армении финансового содействия на сумму в 176 млн евро
|В Тбилиси открылась мемориальная доска, посвященная 100-летию Первой Республики Армения
|Тбилисский Госуниверситет выделит места для армянских студентов по программам магистратуры по физике и степени PhD по математике
|Глава МИД Армении: Переговоры с руководством Грузии проходят в теплой атмосфере и прагматично
|В ДТП в Арцахе погиб военнослужащий-контрактник Армии обороны
|Арестованы мэр и вице-мэр города Масис
|Армения поменяет глав 6 регионов
|Мнацаканян: Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для Армении
|Парламент Израиля отозвал проект о признании Геноцида армян
|IDBank - новое название Банка Анелик. Сегодня объявлено о ребрендинге банка
|«Капанский ГОК»: Переговоры с представителями трудового коллектива дали положительный результат
|Пашинян убежден: отношения между Арменией и Грузией будут укрепляться и углубляться
|Никол Пашинян: проблемы в Армении начались с того момента, когда начали фальсифицировать итоги выборов
|Пашинян о встрече с Путиным: думаю, что для этого этапа у нас сложились очень хорошие личные отношения, которые со временем станут только лучше
|Никол Пашинян: Вектор нашей внешней политики остается таким же, как и до революции
|Главы министерств обороны Армении и Грузии обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества
|Служба национальной безопасности Армении по итогам проверок в "Алекс Холдинг" возбудила уголовное дело
|Сотрудничество с Германией в сфере охраны природы расширяется
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
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