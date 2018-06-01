Пятница, 1 Июня 2018 13:00

АрмИнфо.В рамках официального визита в Грузию премьер Армении Никол Пашинян побывал в Самцхе-Джавахетском регионе в сопровождении вице-премьера Грузии Михеила Джанелидзе.

Во время встречи с представителями армянской общины Пашинян, в частности, отметил, что прибыл в Грузию с посылом "любви и солидарности", и этот посыл дошел до адресата. "Во время встреч с президентом и премьером Грузии мы очень быстро оставляли в стороне протокольные официальные документы и переходили к прямолинейной беседе, поскольку возможность прямо взглянуть в глаза собеседника стоит большего, чем официальная документация. Я пришел с посылом любви и солидарности, пришел прямо взглянуть в глаза властей Грузии, чтобы они тоже смогли посмотреть в мои глаза и увидеть, что там написано. А в моих глазах написано, что мы решительно настроены в поднятии армяно-грузинских отношений на совершенно новый уровень. Я полностью солидарен с заявлением грузинского вице-премьера о том, что мощь Армении - есть мощь Грузии и мощь Грузии - есть мощь Армении",- заверил Пашинян, подчеркнув, что в ходе визита удостоверился в том, что в Грузии у власти находятся дружественные для Армении силы.

По словам Пашиняна, у него нет и доли сомнения в том, что власти Грузии приложат все усилия в направлении укрепления Армении и процветания армянского народа. "Мы в свою очередь сделаем все возможное для Грузии и грузинского народа",- заявил Пашинян.

Далее он акцентировал внимание на проблеме миграции, подчеркнув, что она должна быть остановлена и должен начаться обратный процесс. "Мы должны проводить такую политику",- заявил Пашинян.

В свою очередь Джанелидзе сообщил, что в ближайшее время правительство Грузии объявит тендер на реконструкцию дороги Ниноцминда-Армения. По его словам, в ближайшее время в регионе будут реализованы инфраструктурные программы, в результате чего откроются новые рабочие места.

В тот же день Пашинян встретился с духовным лидером Грузии Ильей II. В ходе встречи он выразил благодарность грузинской церкви за содействие армянской общине.