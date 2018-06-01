Пятница, 1 Июня 2018 12:19

АрмИнфо. Восстановление и улучшение некоторых участков межгосударственной автомагистрали М-6 (Ванадзор- Алаверди-граница Грузии) начнется с 2 июня.

Об этом 1 июня на заседании правительства Армении заявил министр транспорта, связи и информационных технологий РА Ашот Акопян. По его словам, в рамках проекта предусмотрено в первоочередном порядке модернизировать 18,8 км дороги. Вся техника уже доставлена к месту предстоящих работ. Кроме того, в результате проведенных тендеров были сэкономлены средства, которые будут направлены на расширение программы.

В свою очередь, премьер-министр РА Никол Пашинян отметил, что в ходе его недавнего визита в Грузию вопрос о данной дороге был поднят. Дело в том, продолжил Никол Пашинян, что водитель дорогого автобуса, доставлявший туристов в Армению, проехав от Баграташена 30 км, отказался продолжить путь, мотивируя свой отказ запущенным состоянием армянских дорог и нежеланием портить дорогостоящую технику. Премьер потребовал усилить контроль за качеством строительных работ, отметив, что и подрядчики, и консультанты будут нести в этом вопросе ответственность в равной степени.

Ранее АрмИнфо сообщало, что французская компания "Сафеж" станет консультантом проекта по восстановлению и улучшению межгосударственной автомагистрали М-6 (Ванадзор - Алаверди - граница Грузии). Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ашот Акопян отмечал, что компания займется разработкой градостроительных документов и будет осуществлять технический контроль за качеством строительных работ. С компанией "Сафеж" будет подписан договор на оказание консультативных услуг. Проект реализуется при финансовом содействии Европейского инвестиционного банка и Азиатского банка развития. Предусмотрено, в частности, модернизировать 90-километровый участок межгосударственной дороги от Ванадзора до Баграташена на границе Армении с Грузией.

Напомним, что Армения на реализацию проекта привлекла 51 млн евро от ЕИБ и $50 млн от АБР. Кредитные ресурсы планируется потратить на ремонт 92 километров дороги. Кроме этого, будут отремонтированы три туннеля, построенных еще в советское время, а также 12 устаревших мостов. Восстановление трассы М-6 позволит значительно сократить время поездки между Арменией и Грузией, наладив эффективный автомобильный поток и повысив уровень услуг. Ожидается, что данные изменения будут содействовать повышению уровня безопасности на дорогах страны. Согласно данным Минтранса, на данный участок дороги приходится порядка 60% интенсивности грузоперевозок из Армении.