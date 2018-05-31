Четверг, 31 Мая 2018 18:05

АрмИнфо. Конверс Банк подвел итоги акции для держателей MasterCard и Maestro - "Встреча с чемпионами". Как сообщает пресс-служба Банка, в период действия акции - с 26 марта по 10 мая 2018г в сравнении с тем же периодом прошлого года, значительно возросли как количество, так и объем безналичных транзакций по картам Mastercard и Maestro. В частности, оборот безналичных транзакций по картам Банка увеличился на 23%, а количество безналичных транзакций - на 77%".

Кроме того, участники акции, совершившие безналичные покупки в партнерской сети Банка, воспользовались возможностью возврата суммы (cash-back) и накопления баллов Конверс. 10 самых удачливых участников посредством лотереи получили различные призы: 6 призов по 100 тыс драмов, 3 приза по 250 тыс драмов и 1 главный приз - билеты на двоих на финал Лиги чемпионов УЕФА, который прошел в Киеве. <Цель акции - поощрение клиентов, а также увеличение объема безналичных транзакций>, - говорится в сообщении Банка.

В лотерее принимали участие держатели карт, совершившие минимум 25 безналичных транзакций на общую сумму как минимум в размере 400 тыс драмов в валютном эквиваленте.

По данным аналитического обзора "Армянские банки в карточном бизнесе" №16, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк как по общему числу активных карт, так и по числу Visa и MasterCard входит в TOP-5. К 1 октября 2017 года банк нарастил общее число активных карт на 35,1% - до 183,8 тыс. шт. В общем числе активных карт банка на долю Visa приходится 28,2%, а MasterCard - 12,5% (22,9 тыс. шт. с годовым ростом на 44,4%). Объем пластиковых транзакций Конверс Банк нарастил за 9 месяцев 2017г на 62% годовых до 239.1 млрд драмов, заняв по этому показателю 1-ую позицию. У Банка на 1 октября 2017г насчитывается 104 банкомата и 753 собственных POS-терминала. Конверс Банк выпускает и обслуживает наравне с локальными картами ArCa также Visa и MasterCard.

Напомним, что Конверс Банк функционирует на армянском рынке с сентября 1996 года. Акционерами Банка выступают Advanced Global Investments LLc (рук-ль Эдуардо Эрнекян) - 80,94%, Компания HayPost Trust Management B.V. - 14,06%, Кафедральный собор Первопристольного Эчмиадзина - 5%. Филиальная сеть Банка насчитывает 34 подразделения, из коих 13 расположены в Ереване, 20 - в областях Армении и 1 - в НКР.