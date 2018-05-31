Четверг, 31 Мая 2018 18:03

АрмИнфо.8 депутатов Национального Собрания Армении от Республиканской партии подписались под ходатайством о смене меры пресечения мэра Масиса Давида Амбарцумяна с ареста на подписку о невыезде.

Среди них вице-спикер парламента Эдуард Шармазанов, депутаты Мурад Мурадян, Хосров Арутюнян, Гагик Меликян, Араик Ованнисян, Ваграм Багдасарян, Гагик Минасян и Корюн Наапетян.

Меж тем, сегодня весь день в городе Масис проходят акции в поддержку мэра Давида Амбарцумяна его сторонниками, котоыре требуют незамедлительного его освобождения.

Отметим, что Давид Амбарцумян и его заместитель были арестованы в рамках дела об избиении активистов 22 апреля в ереванской общине Эребуни. В целом в рамках дела арестованы пять человек. Ранее по аналогичному обвинению был арестован и брат Амбарцумяна.

По делу об избиении активистов в ереванской общине Аван также арестован ряд сотрудников ереванской мэрии и аванской префектуры.

Напомним, факт избиения группой людей девушек и юношей, участвующих 22 апреля в мирных акциях протеста, вызвал тогда большой резонанс среди населения. Возмутилась вся страна. Было понятно, что беспредельщиков специально подготовили к этой провокации организаторы, выдали им дубинки, электрошекеры, надели на них маски. Подверглись избиению и насилию молодые девушки.

Кстати, сопровождавшие участников акции полицейские никак не отреагировали на хулиганские действия банды и побоялись выступить в защиту людей.