Четверг, 31 Мая 2018 16:58

АрмИнфо.Посол США в Армении Ричард Миллз считает, что в целом оценка Госдепа США по свободе религии в Армении в 2017 году позитивная.

Так, Миллз 31 мая в Ереване после церемонии принятия присяги добровольцев Корпуса мира, в беседе с журналистами, отвечая на вопрос касательно негативной оценки в докладе в связи с преподаванием в школах предмета истории ААЦ, в частности, сказал: "Если изучить доклад, то в целом, оценка о ситуации со свободой религии в Армении в 2017 году позитивная".

При этом дипломат считает, что в любом обществе и стране, в том числе и США, есть вопросы в этой сфере, которые вызывают озабоченность. "Нас беспокоит то, чтобы дети, которые исповедует иную веру, при преподавании в школах Армении предмета история ААЦ, не чувствовали себя ущемленными. Мы этот вопрос озвучивали и на встрече с армянскими чиновниками, и в ходе встреч с представителями ААЦ", - заключил посол.

Отметим, что 29 мая Госдепартамент США выпустил доклад о международной ситуации со свободой религии за 2017 год. Согласно докладу, Конституция Армении гласит, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. "Конституция признает Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) в качестве национальной церкви и хранительницы национальной идентичности, но и устанавливает разделение "религиозных организаций" и государства", - говорится в докладе Госдепа США.

Вместе с тем, в документе подчеркивается, что религиозные меньшинства в Армении обеспокоенны законопроектом о свободе вероисповедания, который по их убеждению может оказать негативное воздействие на религиозные меньшинства. "Правозащитники продолжали выражать озабоченность по поводу того, что с разрешения правительства в школах продолжают преподавать предмет об истории религии, где зачастую ААЦ приравнивается к национальной идентичности. Более того, согласно религиозным меньшинствам и неправительственным организациям (НПО), правительственные заявления, приравнивающие национальную идентичность с ААЦ, продолжили подпитывать как государственную, так и социальную дискриминацию в отношении религиозных организаций, за исключением ААЦ", - отмечается в докладе.

В документе также подчеркивается, снижение числа случаев применение насилия в отношении Свидетелей Иеговы. В тоже время подчеркивается, что посол США и другие сотрудники посольства во время встреч с правительственными чиновниками продолжили пропаганду религиозной терпимости и межконфессионального диалога.