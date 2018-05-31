Четверг, 31 Мая 2018 16:09

АрмИнфо. США полноценно работают с новым правительством Армении и рассматривают все направления, где могут быть полезными. Об этом 31 мая в беседе с журналистами заявил посол США в Армении Ричард Миллз в после церемонии принятия присяги добровольцев Корпуса мира, отвечая на вопрос возможно ли, что после последних политических процессов в РА, станет возможно присоединение Армении к программам корпорацией "Вызовы тысячелетия".

В этом контексте он напомнил, что в конце прошлой недели в Армении находилась заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Бриджит Бринк. "Бринк, в рамках визита, провела встречи с президентом страны, премьером, министром иностранных дел. Цель встреч понять, каким образом США могут оказать содействие. Мы говорили о разных возможных направлениях содействия, обсудили также новую программу корпорации "Вызовы тысячелетия"", - сказал посол США.

При этом он подчеркнул, что они продолжат проводить эти обсуждения.

Коснувшись того, что президент США направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи со 100-летием АДР, меж тем армянская сторона не получила поздравлений, Миллз сказал: "Насколько мне известно, Правительство Армении официально празднует 100-летие республики в сентябре, поэтому я ожидаю официального поздравление тогда (Армения традиционно празднует день Первой республики 28 мая, а 21 сентября - День независимости ред.)".

Вместе с тем он посчитал наиболее важным тот факт, что Трамп уже направил свои поздравления новому правительству и народу Армении в связи с мирными демонстрациями и протестным движением, которые привели к новой главе в истории Армении.

Отметим, что в 2006 году Корпорация "Вызовы тысячелетия" и правительство Армении подписали соглашение, нацеленное на снижение сельской бедности посредством стабильного экономического роста в аграрной сфере. К моменту официального завершения программы инвестиции в рамках гранта корпорации, направленные на реализацию программы "Вызовы тысячелетия - Армения" составили около $177 млн. Реализация пятилетней программы "Вызовы тысячелетия-Армения" официально завершилась в конце сентября 2011 года. В 2013 году тогдашний премьер-министр Армении Тигран Саркисян поручил экс-министру финансов Давиду Саркисяну поднять вопрос о возобновлении в республике программы "Вызовы тысячелетия" на заседании армяно-американской межправительственной комиссии, а также обратиться с соответствующей заявкой в офис корпорации "Вызовы тысячелетия". По словам премьера, предусловием для повторного обращения являются показатели предыдущей программы. Вместе с тем он отметил, что вероятность возобновления программы не очень высока. Уже в апреле 2017 года в онлайн-диалоге с представителями Комитета США по Армянскому вопросу (АНКА) посол США в Армении Ричард Миллp заявил, что возможная выдача гранта Армении американской корпорацией "Вызовы тысячелетия" во многом зависит от предстоящих весной парламентских выборов.