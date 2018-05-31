|На территории севанского полуострова обнаружен труп молодого человека
|Бывший пресс-секретарь бывшего главы государства вернулся к своей бывшей работе
|Ильхам Алиев поблагодарил исламские страны за солидарность в вопросе Карабаха
|Баку вновь заявил о готовности вести субстантивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта
|Конверс Банк подытожил карточную акцию "Встреча с чемпионами" существенным приростом оборота и количества безналичных транзакций
|Восемь депутатов от РПА подписались под ходатайством об изменении меры пресечения мэра Масиса
|Миллз: В целом оценка Госдепа США по свободе религии в Армении в 2017 году позитивная
|Миллз: Бринк в ходе встреч в Ереване обсуждала, в том числе новый проект корпорации "Вызовы тысячелетия"
|Кредитный портфель физических лиц Банк ВТБ (Армения) достиг отметки 100 млрд драмов РА
|Освобожден еще один обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Манвел Атоян
|Комитет госдоходов Армении опровергает слухи о проведении в системе внутреннего аудита
|Компания Ростелеком Армения запустила совместный проект со школой AYB <Привет из будущего>
|Ваграм Багдасарян отрицает информацию об обыске сотрудниками CНБ квартиры депутата Самвела Алексаняна
|В ССС Армении завершили расследование уголовного дела о передаче сотрудником УИУ "Артик" Айком Агакаряном наркотиков заключенному
|Освобожден обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Хачатур Гичян
|Каро Пайлан планирует приехать в Армению и встретиться с Пашиняном
|Полиция Армении предотвратила сходку "воров в законе" в одной из гостиниц Еревана
|МИД Армении: С 1 июня около 80% Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве вступят в силу
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Мнацаканян: Нужно исключить любые действия, которые могут навредить атмосфере мира
|Гендиректор Beeline выступил с речью перед выпускниками <Школы лидерства>
|В 2017-2020 годах Европейский Союз окажет Армении финансового содействия на сумму в 176 млн евро
|В Тбилиси открылась мемориальная доска, посвященная 100-летию Первой Республики Армения
|Тбилисский Госуниверситет выделит места для армянских студентов по программам магистратуры по физике и степени PhD по математике
|Глава МИД Армении: Переговоры с руководством Грузии проходят в теплой атмосфере и прагматично
|В ДТП в Арцахе погиб военнослужащий-контрактник Армии обороны
|Арестованы мэр и вице-мэр города Масис
|Армения поменяет глав 6 регионов
|Мнацаканян: Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для Армении
|Парламент Израиля отозвал проект о признании Геноцида армян
|IDBank - новое название Банка Анелик. Сегодня объявлено о ребрендинге банка
|«Капанский ГОК»: Переговоры с представителями трудового коллектива дали положительный результат
|Пашинян убежден: отношения между Арменией и Грузией будут укрепляться и углубляться
|Никол Пашинян: проблемы в Армении начались с того момента, когда начали фальсифицировать итоги выборов
|Пашинян о встрече с Путиным: думаю, что для этого этапа у нас сложились очень хорошие личные отношения, которые со временем станут только лучше
|Никол Пашинян: Вектор нашей внешней политики остается таким же, как и до революции
|Главы министерств обороны Армении и Грузии обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества
|Служба национальной безопасности Армении по итогам проверок в "Алекс Холдинг" возбудила уголовное дело
|Сотрудничество с Германией в сфере охраны природы расширяется
|Начальник полиции Армении призвал повысить репутацию Дорожной полиции
|С 21 по 25 мая окружающей среде был нанесен ущерб в размере 3,.5 млн драмов
|В Ереване пройдет фотовыставка "Красочная Болгария"
|Георгий Маргвелашвили: Рад встрече с демократическим премьером Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 31 мая
|Арсен Торосян: Коррупция в Армении была настолько системной, что сейчас министрам приходится работать следователями
|Квирикашвили: Армения и Грузия с целью углубления экономических отношений создадут комиссию по экономическим связям
|Никол Пашинян: В нашей политической повестке Грузии выделено особое место
|С 30 мая по 2 июня в Армении ожидаются дожди и грозы
|Премьер-министр Армении произвел ряд кадровых назначений
|Степанакерт о признании Сирией Абхазии и Южной Осетии: Третий этап международного признания государств запущен
|Ереван: Армения решительно осуждает нападение на бельгийский Льеж
|Габриел Балаян назначен замминистра обороны Армении
|МО: В Нахиджеванском направлении ВС Армении несут дежурство и проводят работы в естественном режиме
|Мнацаканян: Новое правительство Армении привержено продолжить тесное партнерское взаимодействие с ЕС
|Пашинян: Проблемы Армении начались с того момента, когда начали фальсифицировать итоги выборов
|В Тбилиси проходит встреча Пашинян-Квирикашвили
|В докладе Госдепартамента США о свободе религии за 2017 год в Армении зафиксированы положительные тенденции
|Вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере образования обсудили Араик Арутюнян и Ричард Миллс
|Омбудсмен Армении провел переговоры с президентом ЕСПЧ
|Президент РА: Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС открывает новые возможности для сотрудничества
АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) продолжает занимать лидирующие позиции на банковском рынке РА, активно развивая свою продуктовую линейку и делая кредитные продукты более доступными для клиентов. Особое внимание Банк уделяет кредитованию физических лиц, т.к. именно данное направление имеет особую значимость для социально-экономического развития населения.
С начала 2018 г. Банк продолжал укреплять свою позицию в сфере кредитования физических лиц, тем самым увеличив кредитный портфель с начала года на 11%, а по сравнению с тем же показателем за аналогичный период 2017 г. рост кредитного портфеля физических лиц составил 27%. На сегодняшний день показатель кредитного портфеля физических лиц Банка превысил 100 млрд драмов РА. Меньше, чем за полтора года, Банк нарастил портфель на 22 млрд драмов РА, что является показателем высокой эффективности кредитной политики Банка.
Разработанная Банком ВТБ (Армения) система кредитования населения обусловлена его целями и нуждами и в первую очередь направлена на создание условий и возможностей для реализации потребностей каждого гражданина в таких вопросах, как приобретение, строительство и ремонт жилья, обучение, приобретение товаров на потребительские нужды и т.д.
|На территории севанского полуострова обнаружен труп молодого человека
|Бывший пресс-секретарь бывшего главы государства вернулся к своей бывшей работе
|Ильхам Алиев поблагодарил исламские страны за солидарность в вопросе Карабаха
|Баку вновь заявил о готовности вести субстантивные переговоры по урегулированию карабахского конфликта
|Конверс Банк подытожил карточную акцию "Встреча с чемпионами" существенным приростом оборота и количества безналичных транзакций
|Восемь депутатов от РПА подписались под ходатайством об изменении меры пресечения мэра Масиса
|Миллз: В целом оценка Госдепа США по свободе религии в Армении в 2017 году позитивная
|Миллз: Бринк в ходе встреч в Ереване обсуждала, в том числе новый проект корпорации "Вызовы тысячелетия"
|Кредитный портфель физических лиц Банк ВТБ (Армения) достиг отметки 100 млрд драмов РА
|Освобожден еще один обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Манвел Атоян
|Комитет госдоходов Армении опровергает слухи о проведении в системе внутреннего аудита
|Компания Ростелеком Армения запустила совместный проект со школой AYB <Привет из будущего>
|Ваграм Багдасарян отрицает информацию об обыске сотрудниками CНБ квартиры депутата Самвела Алексаняна
|В ССС Армении завершили расследование уголовного дела о передаче сотрудником УИУ "Артик" Айком Агакаряном наркотиков заключенному
|Освобожден обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Хачатур Гичян
|Каро Пайлан планирует приехать в Армению и встретиться с Пашиняном
|Полиция Армении предотвратила сходку "воров в законе" в одной из гостиниц Еревана
|МИД Армении: С 1 июня около 80% Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве вступят в силу
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Мнацаканян: Нужно исключить любые действия, которые могут навредить атмосфере мира
|Гендиректор Beeline выступил с речью перед выпускниками <Школы лидерства>
|В 2017-2020 годах Европейский Союз окажет Армении финансового содействия на сумму в 176 млн евро
|В Тбилиси открылась мемориальная доска, посвященная 100-летию Первой Республики Армения
|Тбилисский Госуниверситет выделит места для армянских студентов по программам магистратуры по физике и степени PhD по математике
|Глава МИД Армении: Переговоры с руководством Грузии проходят в теплой атмосфере и прагматично
|В ДТП в Арцахе погиб военнослужащий-контрактник Армии обороны
|Арестованы мэр и вице-мэр города Масис
|Армения поменяет глав 6 регионов
|Мнацаканян: Отношения с Ираном имеют жизненно важное значение для Армении
|Парламент Израиля отозвал проект о признании Геноцида армян
|IDBank - новое название Банка Анелик. Сегодня объявлено о ребрендинге банка
|«Капанский ГОК»: Переговоры с представителями трудового коллектива дали положительный результат
|Пашинян убежден: отношения между Арменией и Грузией будут укрепляться и углубляться
|Никол Пашинян: проблемы в Армении начались с того момента, когда начали фальсифицировать итоги выборов
|Пашинян о встрече с Путиным: думаю, что для этого этапа у нас сложились очень хорошие личные отношения, которые со временем станут только лучше
|Никол Пашинян: Вектор нашей внешней политики остается таким же, как и до революции
|Главы министерств обороны Армении и Грузии обсудили перспективы дальнейшего развития сотрудничества
|Служба национальной безопасности Армении по итогам проверок в "Алекс Холдинг" возбудила уголовное дело
|Сотрудничество с Германией в сфере охраны природы расширяется
|Начальник полиции Армении призвал повысить репутацию Дорожной полиции
|С 21 по 25 мая окружающей среде был нанесен ущерб в размере 3,.5 млн драмов
|В Ереване пройдет фотовыставка "Красочная Болгария"
|Георгий Маргвелашвили: Рад встрече с демократическим премьером Армении
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 31 мая
|Арсен Торосян: Коррупция в Армении была настолько системной, что сейчас министрам приходится работать следователями
|Квирикашвили: Армения и Грузия с целью углубления экономических отношений создадут комиссию по экономическим связям
|Никол Пашинян: В нашей политической повестке Грузии выделено особое место
|С 30 мая по 2 июня в Армении ожидаются дожди и грозы
|Премьер-министр Армении произвел ряд кадровых назначений
|Степанакерт о признании Сирией Абхазии и Южной Осетии: Третий этап международного признания государств запущен
|Ереван: Армения решительно осуждает нападение на бельгийский Льеж
|Габриел Балаян назначен замминистра обороны Армении
|МО: В Нахиджеванском направлении ВС Армении несут дежурство и проводят работы в естественном режиме
|Мнацаканян: Новое правительство Армении привержено продолжить тесное партнерское взаимодействие с ЕС
|Пашинян: Проблемы Армении начались с того момента, когда начали фальсифицировать итоги выборов
|В Тбилиси проходит встреча Пашинян-Квирикашвили
|В докладе Госдепартамента США о свободе религии за 2017 год в Армении зафиксированы положительные тенденции
|Вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере образования обсудили Араик Арутюнян и Ричард Миллс
|Омбудсмен Армении провел переговоры с президентом ЕСПЧ
|Президент РА: Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС открывает новые возможности для сотрудничества
|Рачья Арзуманян: Для успешного завершения борьбы с прошлым Никол Пашинян нуждается в опытных политиках, дипломатах, аналитиках и военных
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Смбат Насибян: "Гражданский договор" нуждается в новом общественном договоре с армянским народом
|Ованес Игитян : Под давлением "улицы" республиканцы неминуемо одобрят реформы Никола Пашиняна
|Сергей Маркедонов : На поиски геополитического равновесия обречено любое руководство Армении, включая намечающееся
|Арман Меликян: Если РПА сорвет избрание Никола Пашиняна премьером, следует ожидать роста напряжения в зоне карабахского конфликта
|Волынкин: Российская сторона инвестирует $1 млрд в «Электросети Армении»
|Манвел Саркисян : Хаотичная геополитическая борьба в Сирии - итог девальвации мирового порядка
|Манвел Саркисян : Четкий, адресный ультиматум депутатам - залог успеха "отказа Сержу"
|Максим Сучков :Отказ от выбора между Западом и Россией, Ираном и Израилем придает Армении больше шансов на развитие
|Андрей Синяков: Мы верим, что АММК «родился» под счастливой звездой
|Рубен Сафрастян: Российско-турецкий сговор по Армении возможен лишь в случае отказа Москвы от Южного Кавказа
|Нил Макфарлейн: Советское мышление - одно из основных препятствий на пути карабахского урегулирования
|Томас де Ваал: Карабахский конфликт разрешит лишь поколение, способное задастся вопросом о его надобности
|Лоренс Броерс: Неразрешенность карабахской проблемы обусловлена взаимоотношениями властей и обществ Армении и Азербайджана
|Вагаршак Арутюнян:Обеспечение нацбезопасности Армении собственной армией и союзом с Россией придает турецко-азербайджанской террористической угрозе безальтернативность
|Арам Саркисян: Феноменальные способности РПА и Сержа Саргсяна позволили им подпортить даже блестящую репутацию нового президента Армении
|Саро Сароян: Аннулирование армяно-турецких протоколов прямо взаимосвязано с правлением четвертого президента Армении
|Киро Маноян: Статус-кво может работать на армянство лишь при правильном использовании - увеличении населения Арцаха до 250-300 тысяч
|Эрикас Петрикас: Если хороших примеров будет много, очень много, то тогда все вокруг начнет меняться
|Армен Мартиросян:Стремление Сержа Саргсяна продолжать играть роль первой скрипки не позволяет ему доверять даже ближайшему окружению
|Расим Мусабеков: Перенос президентских выборов в Азербайджане может позволить достичь прорыва на переговорах по Карабаху уже в этом году
|Ашот Манучарян: Карабахский конфликт - лучший детонатор подрыва фантастического альянса Россия-Иран-Турция
|Гагик Арутюнян: “Управляемый хаос” постепенно меняет окрас с религиозного на этнический
|Сурен Азатян: Союз ветеранов атомной энергетики Армении намерен создавать условия для обеспечения безопасного развития атомной энергетики
|Вардан Восканян: Целью недавних провокаций в Иране было возвращение Тегерана в режим международных санкций
|Сергей Маркедонов: 2017 год на Южном Кавказе заслуживает пристального экспертного внимания
|Александр Крылов: Перспектива столкновения Южного Кавказа с терроризмом придает армяно-российскому стратегическому союзу дополнительную актуальность
|Масис Маилян: Отсутствие Арцаха за столом переговоров негативно влияет на их результативность
|Арман Меликян: Россия отнюдь не горит желанием “брать в долю” Турцию в разрешении Карабаха
|Армения планирует иметь при своем посольстве в Ливане и Казахстане военного атташе
|Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
|Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
|Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
|В Госдепе США настоятельно призвали стороны карабахского конфликта как можно скорее возобновить переговоры
|НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
|Премьер-министр Армении подтвердил свое предложение о приостановлении действия камер наблюдения и радаров
|Смбат Насибян: Государственный подход способен превратить недостатки экономики Армении в преимущества
|Посол: США готовы оказать всяческое содействие новому правительству Армении
|Тарон Маргарян вышел к народу, но отказывается подавать в отставку
|Эдвард Налбандян подвел итоги 10 лет нахождения на посту главы МИД Армении
|Банк ВТБ (Армения) запустил возможность получения процентов по вкладам в момент оформления вкладов
|Gallup: Большинство жителей Армении убеждены - внешние силы не замешаны в "бархатной революции"
|Никол Пашинян рад тому, что Серж Саргсян находится в Армении
|Президент Армении считает, что сможет работать с Николом Пашиняном в случае избрания последнего премьер-министром страны
|Посольство России в Армении отреагировало на некорректное заявление российских экспертов по внутриполитической ситуации в РА: САР обратился в Генпрокуратуру РФ
|СМИ: Серж Саргсян провел встречи не только с представителями РПА, но и c Гагиком Царукяном и Хачатуром Сукиасяном
|Никол Пашинян: Республиканская партия Армении не желает победы народа, но народ все равно победит
|Арарат Мирзоян представил основные задачи временного правительства Никола Пашиняна
|Более 100 журналистов из крупных международных СМИ аккредитовались в МИД Армении для освещения выборов премьера страны
|Ереван и Вашингтон обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|Пашинян перечислил страны, с которыми Армения продолжит активное взаимодействие
|Встреча армянских и российских парламентариев в Ереване ознаменовалась скандалом: Рыжков назвал Пашиняна “недоумком”
|Никол Пашинян: Если бы я знал, что есть иная возможность зафиксировать победу народа, я бы отказался от притязаний на пост премьера
|Никол Пашинян пригласил Карена Карапетяна на переговоры
|Подали в отставку министры от АРФ Дашнакцутюн и два губернатора
|Пашинян: Я не хочу учитывать украинский опыт, потому что это вообще другая история
|Алексей Навальный пристыдил россиян примером Армении
|Пашинян: Карену Карапетяну не следует проявлять премьерских амбиций, ему остается признать победу ненасильственной, бархатной революции
|Артур Багдасарян: Партия "Оринац еркир" примет участие в досрочных парламентских выборах