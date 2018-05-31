Четверг, 31 Мая 2018 16:06

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) продолжает занимать лидирующие позиции на банковском рынке РА, активно развивая свою продуктовую линейку и делая кредитные продукты более доступными для клиентов. Особое внимание Банк уделяет кредитованию физических лиц, т.к. именно данное направление имеет особую значимость для социально-экономического развития населения.

С начала 2018 г. Банк продолжал укреплять свою позицию в сфере кредитования физических лиц, тем самым увеличив кредитный портфель с начала года на 11%, а по сравнению с тем же показателем за аналогичный период 2017 г. рост кредитного портфеля физических лиц составил 27%. На сегодняшний день показатель кредитного портфеля физических лиц Банка превысил 100 млрд драмов РА. Меньше, чем за полтора года, Банк нарастил портфель на 22 млрд драмов РА, что является показателем высокой эффективности кредитной политики Банка.

Разработанная Банком ВТБ (Армения) система кредитования населения обусловлена его целями и нуждами и в первую очередь направлена на создание условий и возможностей для реализации потребностей каждого гражданина в таких вопросах, как приобретение, строительство и ремонт жилья, обучение, приобретение товаров на потребительские нужды и т.д.