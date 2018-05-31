Четверг, 31 Мая 2018 15:52

АрмИнфо.Сегодняшним решением суда освобожден обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Манвел Атоян.

Адвокат Атояна Ара Карагезян представил ходатайство об изменении меры пресечения в отношении его подзащитного, предложив выплатить залог в 1 миллион драм.

Карагезян заявил, что у Атояна есть пожилой родитель и несовершеннолетний ребенок, которому 4 года, и который не видел своего отца больше половины жизни. Также адвокат отметил, что его подзащитный не намерен скрываться от следственного органа.

В свою очередь прокурор счел основания для освобождения недостаточными. Однако, судья Артуш Габриелян принял решение удовлетворить ходатайство и освободить Атояна из зала суда.

Отметим, что 31 мая под подписку о невыезде был освобожден еще один обвиняемый по делу о содействии группе "Сасна црер" Хачатур Гичян. Ранее под подписку был освобожден другой обвиняемый по делу Каро Егнукян.