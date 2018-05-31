Четверг, 31 Мая 2018 15:34

АрмИнфо. 30 мая стартовала первая выставка-обсуждение совместного проекта компании <Ростелеком Армения> и школы AYB <Привет из будущего>, в рамках которого участники познакомились с последними международными технологическими тенденциями, обсудили их применение в различных сферах, а также с технологияескими новинками, разработанными в Армении.

Как сообщает пресс-служба компании, воспитанники клуба <Технодвижение> школы AYB представили произведения искусства, созданные на основе искусственного интеллекта.

<Сегодня верное восприятие детьми искусственного интеллекта (ИИ), который с каждый днем охватывает все более широкий круг сфер применения, даст им возможность найти новые направления ИИ в будущем, снижая необходимость в человеческих усилиях и работе. Радует, что школа AYB кроме прочих направлений, придает особую важность развитию технологического образования и мышления у детей. Уверен, сегодняшние обсуждения и выставка будут крайне полезными как для участников, так и с точки зрения формирования общего представления об ИИ, который в ближайшем будущем будет применять каждый из нас>, - отметил гендиректор Ростелеком Армения Айк Фармазян.

Согласно источнику, в ходе мероприятия в свою очередь спонсоры представили роль и влияние технологий в жизни каждого человека, в частности, в быту, образовании и на работе.

Кроме того, ведущие специалисты сферы (руководитель клуба <Технодвижение> Вазген Акопджанян, преподаватель Американского университета Армении (АУА) соучредитель отдела Data science (наука о данных) Арутр Халатян, директор и соучредитель "HiLearn" , преподаватель АУА Арсен Мамиконян, директор компании Datamotus Абет Мадоян представили свое видение касательно технологического прогресса.

Напомним, что ОАО "Ростелеком" (www.rostelecom.ru) - одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи. Число интернет-пользователей превышает 10.9 млн., а абонентов платного телевидения - 7.7 млн. Российское ОАО "Ростелеком" через свою дочернюю компанию в Армении ЗАО GNC-ALFA начала продвижение и розничные продажи телекоммуникационных услуг на территории Армении под собственным брендом в конце 2012 года. Финансовая устойчивость компании подтверждается присвоением высокого рейтинга: "BBB-" - от Fitch Ratings и "BB+" - от Standard&Poor's.