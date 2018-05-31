Четверг, 31 Мая 2018 14:35

АрмИнфо.Руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян отрицает сведения о том, что сотрудники Службы национальной безопасности провели обыск в квартире депутата от РПА, предпринимателя Самвела Алексаняна.

"Они не заходили в квартиру, проверки проводятся в офисе. Это обычные проверки", - об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил Ваграм Багдасарян.

На вопрос, какие настроения царят во фракции РПА и собирается ли Алексанян покинуть ее, Багдасарян заявил: "Таких намерений у него нет. Будьте спокойны.",- ответил глава фракции РПА, заметив, что при прошлых властях также проводились подобные проверки и были разоблачения.

Багдасарян подчеркнул, что если будут доказаны факты хищения, то ущерб нанесенный государству, должен быть восстановлен.

Глава фракции Республиканской партии не торопится делать выводы о том, что все происходящее является политическими преследованиями, но если "односторонние" проверки продолжатся, и депутаты, оказавшиеся мишенью СНБ, выйдут из фракции РПА, то тогда можно будет предположить, что осуществляется политическое преследование.

"Интересно, если эти депутаты прекратят свою деятельность во фракции РПА, будут ли продолжаться проверки в их отношении или же прекратятся. Если прекратятся, то это кое- что будет означать", - заявил депутат.

Отметим, что 30 мая Служба национальной безопасности (СНБ) Армении представила результаты проверок в ООО "Алекс Холдинг". По предварительным данным выяснилось, что ООО "Алекс Холдинг", будучи компанией-плательщиком НДС, еще с конца 2016 г, под предлогом нежелания провоцировать рост цен на местную сельскохозяйственную продукцию, с прежним руководством Комитета по госдоходам Армении пришло к соглашению относительно того, закупленную у сельчан продукцию сбывать в сети супермаркетов <Ереван Сити> через ИП (индивидуальный предприниматель), зарегистрированных на различных частных лиц с оборотом в 115 млн драмов, что позволило платить всего 2% налога с оборота вместо 20% НДС и налога на прибыль. Затем, руководство компании, на период до мая 2018 г включительно, на имена работников и членов их семей и знакомых зарегистрировало, в основном посредством одного нотариуса, 461 ИП, которые осуществляли деятельность в сети <Ереван Сити>. При этом часть была зарегистрирована без ведома граждан, при помощи имеющихся в <Алекс Холдинг> документов, удостоверяющих их личности или копии этих документов. Когда оборот ИП достигал 115 млн драмов, деятельность приостанавливалась, после чего регистрировалось новое ИП. Воспользовавшись предоставленной экс-руководством КГД возможностью, произвольной и незаконной, "Алекс Холдинг", помимо местной сельхозпродукции посредством указанных ИП реализовал иную продукцию, а также импортную сельхозпродукцию, выплачивая только налог на оборот. Согласно предварительным расчетам, в 461 ИП общий оборот составил свыше 40 млрд драмов, из них выплачено 2% налога на оборот, то есть, при проведении законной деятельности ООО "Алекс Холдинг" должен был выплатить 20% НДС и налог на прибыль. Для определения нанесенного государству ущерба назначена профессиональная (налоговая) проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза. По факту в Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 статьи 205 (неуплата налогов, пошлин в особо крупном размере) и ч.3 статьи 189 (лжепредпринимательство). Кроме этого, согласно достоверным данным, со стороны прежнего руководства КГД была предоставлена аналогичная возможность еще и 11 другим крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей