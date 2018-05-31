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 Четверг, 31 Мая 2018 14:35
Ани Мшецян

Ваграм Багдасарян отрицает информацию об обыске сотрудниками CНБ  квартиры депутата Самвела Алексаняна

Ваграм Багдасарян отрицает информацию об обыске сотрудниками CНБ  квартиры депутата Самвела Алексаняна

АрмИнфо.Руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян отрицает сведения о том, что сотрудники Службы национальной безопасности провели обыск в квартире депутата от РПА, предпринимателя Самвела Алексаняна.

"Они не заходили в квартиру, проверки проводятся в офисе. Это обычные проверки", - об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил Ваграм Багдасарян.

На вопрос, какие настроения царят во фракции РПА и собирается ли Алексанян покинуть ее, Багдасарян заявил: "Таких намерений у него нет. Будьте спокойны.",- ответил глава фракции РПА, заметив, что при прошлых властях также проводились подобные проверки и были разоблачения.

Багдасарян подчеркнул, что если будут доказаны факты хищения, то ущерб нанесенный государству, должен быть восстановлен.

Глава фракции Республиканской партии не торопится делать выводы о том, что все происходящее является политическими преследованиями, но если "односторонние" проверки продолжатся, и депутаты, оказавшиеся мишенью СНБ, выйдут из фракции РПА, то тогда можно будет предположить, что осуществляется политическое преследование.

"Интересно, если эти депутаты прекратят свою деятельность во фракции РПА, будут ли продолжаться проверки в их отношении или же прекратятся. Если прекратятся, то это кое- что будет означать", - заявил депутат.

Отметим, что 30 мая Служба национальной безопасности (СНБ) Армении представила результаты проверок в ООО "Алекс Холдинг". По предварительным данным выяснилось, что ООО "Алекс Холдинг", будучи компанией-плательщиком НДС, еще с конца 2016 г, под предлогом нежелания провоцировать рост цен на местную сельскохозяйственную продукцию, с прежним руководством Комитета по госдоходам Армении пришло к соглашению относительно того, закупленную у сельчан продукцию сбывать в сети супермаркетов <Ереван Сити> через ИП (индивидуальный предприниматель), зарегистрированных на различных частных лиц с оборотом в 115 млн драмов, что позволило платить всего 2% налога с оборота вместо 20% НДС и налога на прибыль.  Затем, руководство компании, на период до мая 2018 г включительно, на имена работников и членов их семей и знакомых зарегистрировало, в основном посредством одного нотариуса, 461 ИП, которые осуществляли деятельность в сети <Ереван Сити>.  При этом часть была зарегистрирована без ведома граждан, при помощи имеющихся в <Алекс Холдинг> документов, удостоверяющих их личности или копии этих документов.  Когда оборот ИП достигал 115 млн драмов, деятельность приостанавливалась, после чего регистрировалось новое ИП. Воспользовавшись предоставленной экс-руководством КГД возможностью, произвольной и незаконной, "Алекс Холдинг", помимо местной сельхозпродукции посредством указанных ИП реализовал иную продукцию, а также импортную сельхозпродукцию, выплачивая только налог на оборот. Согласно предварительным расчетам, в 461 ИП общий оборот составил свыше 40 млрд драмов, из них выплачено 2% налога на оборот, то есть, при проведении законной деятельности ООО "Алекс Холдинг" должен был выплатить 20% НДС и налог на прибыль.  Для определения нанесенного государству ущерба назначена профессиональная (налоговая) проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза.  По факту в Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 статьи 205 (неуплата налогов, пошлин в особо крупном размере) и ч.3 статьи 189 (лжепредпринимательство).  Кроме этого, согласно достоверным данным, со стороны прежнего руководства КГД была предоставлена аналогичная возможность еще и 11 другим крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей

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