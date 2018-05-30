Среда, 30 Мая 2018 23:21

АрмИнфо. "Армения - это Армения. Я думаю, что главная особенность нашего государства в том, что мы очень трепетно относимся к нашей суверенности", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью DW, отвечая на вопрос о том, что несмотря на то, что "часто российское руководство реагирует довольно нервно на смену власти в других постсоветских странах, в случае с Арменией Владимир Путин не вмешался в происходящие в стране".

Отвечая на ремарку о том, что премьер Армении, в отличие от многих других лидеров гражданского протеста, очень миролюбиво настроен в отношении РФ, Никол Пашинян заявил: <Я обо всех говорю миролюбиво. Армения - мирная страна, мы - миролюбивая нация. Я надеюсь, что вы не заметили никакой агрессивности по отношению, например, к Евросоюзу, США, Ирану и Грузии, и другим странам". Вместе с тем, как подчеркнул Пашинян, если понадобится, Армения может защитить себя.

Как отметил Никол Пашинян, у Еревана тесные отношения с Москвой, которые станут еще более глубокими, хорошие отношения также с ЕС, которые Армения намерена развивать и дальше. Есть желание развивать отношения с США, Ираном, Грузией и со всеми странами, которые заинтересованы в этом.

По словам премьера, в ходе первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи 14 мая на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) они говорили только об армяно-российских отношениях и о многосторонних отношениях в рамках ЕАЭС и в рамках договоров организации ОДКБ. "Но мы не говорили о тех вопросах, которые имеют отношение к отношениям Армении и Евросоюза, Армении и Соединенных Штатов, и третьих стран. Честно говоря, на самом саммите была очень приятная атмосфера. Я думаю, что для этого этапа у нас сложились очень хорошие личные отношения, которые со временем станут только лучше>,- заявил он.

Вместе с тем, как сообщил армянский премьер, на встрече с российским лидером он поднимал тему карабахского урегулирования. "Важно подчеркнуть, что мирный путь решения вопроса - это единственный путь, который реально может привести к решению. Нет никакого силового решения. Я думаю, что это принципиальная позиция, не только Армении, но еще РФ>, - заявил Пашинян. По его словам, армянская сторона затронула также тему поставок оружия Азербайджану со стороны России. "У нас было конструктивное обсуждение по этому поводу. Я не могу сказать, что говорил об этом Путин>, - заявил премьер-министр Армении.