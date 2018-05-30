Среда, 30 Мая 2018 22:50

АрмИнфо. Банк Анелик объявил о своем ребрендинге с переименованием его в название IDBank, аббревиатура которого - Innovation, Intelligence, Digital, Developed Bank. Об этом 30 мая на приуроченной ребрендингу пресс-конференции заявил председатель Совета Банка Анелик Вартан Диланян.

<С приходом в банк нового мажоритарного акционера мы неоднократно говорили о том, что будет запущена программа обновления и модернизации, которая должна затрагивать как весь спектр работы с клиентами, так и механизмы внутренней трансформации Банка и повышение его технологичности. С того момента прошло полтора года, нами была проделана огромная кропотливая работа. Коллектив банка при поддержке акционеров привлек лучшую международную группу экспертов для разработки бренда, который поможет нам принимать правильные решения. И сейчас мы готовы двигаться дальше с нашей обновленной стратегией>, - сказал он.

Опыт банка, хорошая стабильная база капитала, которую усилили в Армении, наличие компетентной хорошей команды и их знания, по словам В.Диланяна, внушают уверенность в вопросе реализации новой стратегии. <Задача не простая, но я считаю, она нам под силу>, - подчеркнул он.

По его словам, наряду с вопросами повышения качества обслуживания, для Банка краеугольным вопросом является реализация программы глубокой диджитализации бизнеса, как с точки зрения клиентской работы, так и в плане внутренних процессов банка. В течение 2018 года Банк намерен запускать на рынок интересные новинки, которые завоюют своего массового клиента. <Мы в это вкладываем много знаний, сил и инвестиций>, - заметил он.

Отвечая на вопрос АрмИнфо, В.Диланян отметил, что Банк продолжит оставаться универсальным. В этой связи он добавил, что в течение 2017 года Банк сместил фокус кредитования в определенной степени, вкладывая достаточно серьезные ресурсы в финансирование предприятий, в частности, представляющих энергетическую сферу, горнорудную промышленность, производство товаров массового спроса. <Мы продолжим кредитование некоего набора таких отраслей, и заемщиков соответствующих профилю нашего банка. Но мы хотим быть банком, который на высокой технологической ноте будет работать с населением Армении и потенциально с гражданами других стран, если нам удастся реализовать наши планы. Поэтому предстоит сделать несколько серьезных заделов в области диджитализации в информационной сфере. Думаю, что мы будем поддерживать стабильный корпоративный портфель, наращивая нашу поступь в ритейле, но на достаточно технологичной основе>, - пояснил В.Диланян.

В свою очередь, представитель маркетингового отдела IDBAnk Татевик Ованнисян объяснила значение логотипа, на котором фигурирует три цвета - белый, серый и оранжевый вместе с тремя треугольниками. Белый цвет, как она пояснила, указывает на открытость и прозрачность, серый - на инновационность, и оранжевый - на активность, молодежь и новое дыхание. Треугольники же, символизируют отпечаток пальца, что говорит о новом индивидуальном подходе Банка в работе с клиентами. <Мы достаточно долго работали над новым брендом, и надеемся, что он очень быстро завоюет одобрение клиентов>, - заключила она.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении, подготовленного ИК АрмИнфо, Активы Банка к 1 января 2018г составили 131.9 млрд драмов. Объем кредитных вложений Банка составил на эту дату 65.8 млрд драмов (49,9% от активов банка), из коих на долю розничного кредитования пришлось 41,3% или 27.2 млрд драмов. Чистую прибыль Банк Анелик нарастил за 2017 год в 3,8 раз - до 4.3 млрд драмов. (Расчетный курс драма на 31.12.2017г - 484,10 др/$1). Банк Анелик функционирует на рынке Армении с октября 1996 года. С приходом в банк нового акционера в лице кипрской компании FISTOCO LTD с долей участия в 59,68%, доля прежнего акционера - ливанского Банка CreditBank S.A.L снизилась до 40,32%. Филиальная сеть насчитывает 18 подразделений, из коих 8 - столичные и 6 - региональные.