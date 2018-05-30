Среда, 30 Мая 2018 21:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся с официальным визитом в Грузии, посетил пантеон Ходживанк, где возложил цветы к могилам Ованеса Туманяна, Раффи и Габриела Сундукяна, воздав дань уважения памяти армянских классиков.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, глава Кабмина РА посетил тбилисскую церковь Святого Геворка, где его встретил предстоятель Грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян и многочисленные представители армянской общины.

Никол Пашинян поблагодарил общину за теплый прием и отметил, что рад видеть ее в хорошем настроении. <Зафиксированная в Ереване победа принадлежит и вам, вы полноценные носители этой победы, потому что произошла она на вашей родине. Революцию, которая произошла в Ереване, мы называем революцией любви и толерантности, и сегодня я здесь с посланием мира и толерантности", - заявил он. Премьер выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут укрепляться и углубляться, и "армяне будут чувствовать себя лучше в Грузии, а грузины в Армении". "Я говорил и говорю - наша величайшая миссия - стать землей у ног народа, дабы он мог прочно стоять, и вести его к новым победам. Армянский народ никогда более не будет побежден, потому что армянский народ - народ победы, и армянский народ - народ гордости, народ Господа. Слава свободе, слава Грузии, слава Армении, слава армяно-грузинскому братству, слава нам и нашим детям, и станет нас 5, 10 млн", - отметил Никол Пашинян.