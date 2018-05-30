Среда, 30 Мая 2018 21:29

АрмИнфо. Все коррумпированные чиновники в Армении должны уйти. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью DW, комментируя возможную отставку мэра Еревана.

По словам премьер-министра, 17 мая он призвал протестующих отказаться от акций гражданского неповиновения, основным требованием которого была отставка мэра Еревана Тарона Маргаряна, поскольку считает, что подобные акции имеют смысл тогда, когда в стране нет власти, которая действуют в соответствии с интересами народа. "Сейчас есть в Армении власть, которая имеет поддержку населения Армении. Это значит, что, например, если кто-то закрывает дороги, это может интерпретироваться как акция против власти. Но если власть имеет поддержку граждан страны, акцию можно интерпретировать как акцию против народа, а такое организовывать нельзя>, - заявил он.

В контексте установления власти народа, как отметил премьер, важно также проведение справедливых выборов, и, в первую очередь, предстоящих внеочередных парламентских выборов. "Мы уверены, что наши проблемы начались с того момента, когда в Армении начали фальсифицировать итоги выборов>, - указал Пашинян.

Отвечая на ремарку о том, что новый премьер, еще будучи лидером оппозиционного движения довольно часто размещал видео на Facebook, Никол Пашинян заявил: "В течение моей политической деятельности и протестов телевидение фактически было закрыто для оппозиции. Очень важно иметь альтернативный канал общения с народом. Сейчас у моей страницы в Facebook большая аудитория, которую можно сравнить с аудиторией телевидения. Это очень эффективный путь диалога с обществом, с гражданами. Конечно, Facebook сыграл большую роль в процессе нашей революции и был очень эффективным каналом для информационных потоков, чтобы пригласить людей на митинги>.

Напомним, что 17 мая до заседания правительства, коснувшись требования граждан об отставке главы столичной администрации Тарона Маргаряна, Никол Пашинян заявил журналистам, что "нет никаких сомнений в том, что Тарон Маргарян был избран с помощью избирательных взяток". При этом, он заявил, что неправильно требовать отставки всех и сразу. "Если мы попытаемся решить все проблемы сразу, мы сразу провалимся. Подобные вопросы должны быть решены "шаг за шагом", - заявил Пашинян.