Среда, 30 Мая 2018 19:56

АрмИнфо. То, что произошло в Армении можно охарактеризовать как процесс возвращения власти народу. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян в интервью DW.

По словам премьера, это и смена власти по решению жителей страны, а также "бархатная", народная революция без насилия. "Процесс и мое избрание на пост премьер-министра были в рамках конституции и законов Армении", - указал он.

Как считает глава армянского правительства, события в Армении нельзя назвать эту революцию "цветной". "Подразумевается, что за подобной сменой власти стоит большой геополитический контекст. В нашем же случае это был внутренний процесс в республике Армения по решению армянского народа. Для нас это вопрос национального достоинства, а для меня - достоинства личного, поскольку не думаю, что кто-то извне, не имеет значения кто и откуда, должен решать внутриполитические вопросы Армении", - подчеркнул он.

По словам Пашиняна, революции, которые происходили в других республиках, ранее входивших в состав СССР, были иного характера. "После тех революций мы увидели перемены во внешней политике этих стран. А мы сказали, что в общем будем продолжать внешнюю политику Армении, развивать отношения по всем направления, это касается армяно-российских отношений, и отношений с Евросоюзом, с США, с Ираном, с Грузией. Вектор нашей внешней политики остается таким же, как и до революции", - заявил Никол Пашинян.