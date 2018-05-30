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АрмИнфо. То, что произошло в Армении можно охарактеризовать как процесс возвращения власти народу. Об этом заявил премьер- министр Армении Никол Пашинян в интервью DW.
По словам премьера, это и смена власти по решению жителей страны, а также "бархатная", народная революция без насилия. "Процесс и мое избрание на пост премьер-министра были в рамках конституции и законов Армении", - указал он.
Как считает глава армянского правительства, события в Армении нельзя назвать эту революцию "цветной". "Подразумевается, что за подобной сменой власти стоит большой геополитический контекст. В нашем же случае это был внутренний процесс в республике Армения по решению армянского народа. Для нас это вопрос национального достоинства, а для меня - достоинства личного, поскольку не думаю, что кто-то извне, не имеет значения кто и откуда, должен решать внутриполитические вопросы Армении", - подчеркнул он.
По словам Пашиняна, революции, которые происходили в других республиках, ранее входивших в состав СССР, были иного характера. "После тех революций мы увидели перемены во внешней политике этих стран. А мы сказали, что в общем будем продолжать внешнюю политику Армении, развивать отношения по всем направления, это касается армяно-российских отношений, и отношений с Евросоюзом, с США, с Ираном, с Грузией. Вектор нашей внешней политики остается таким же, как и до революции", - заявил Никол Пашинян.
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|Пашинян о встрече с Путиным: думаю, что для этого этапа у нас сложились очень хорошие личные отношения, которые со временем станут только лучше
|Никол Пашинян: Вектор нашей внешней политики остается таким же, как и до революции
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|Мнацаканян: Новое правительство Армении привержено продолжить тесное партнерское взаимодействие с ЕС
|Пашинян: Проблемы Армении начались с того момента, когда начали фальсифицировать итоги выборов
|В Тбилиси проходит встреча Пашинян-Квирикашвили
|В докладе Госдепартамента США о свободе религии за 2017 год в Армении зафиксированы положительные тенденции
|Вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере образования обсудили Араик Арутюнян и Ричард Миллс
|Омбудсмен Армении провел переговоры с президентом ЕСПЧ
|Президент РА: Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС открывает новые возможности для сотрудничества
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 30 мая
|Маргвелашвили: Верю, что общими усилиями Армения и Грузия смогут побороть сложности, стоящие перед нашими странами
|Премьер-министр Армении с официальным визитом посетит Грузию
|Министр обороны Армении и спецпредставитель ЕС обсудили нагорно-карабахский конфликт
|Посол Армении в Казахстане: За демонтажом памятника Левону Мирзояну в Актобe скрыта попытка уничтожения памяти госдеятелю из-за его национальной принадлежности
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|Руководство Капанского ГОК призывает бастующих сотрудников не загонять ситуацию в тупик
|Эдуард Шармазанов: Во фракции не должно быть двойных стандартов
|Свитальский: Произошедшее в Армении стало положительным брендом, который нужно сохранить
|Министр: Грантовые средства АБР частному сектору и школам не оказывают существенного воздействия на развитие общего образования в Армении
|В Армении компании, занятые в сфере недропользования, выполнили свои обязательства по решению социальных проблем общин страны всего на 4%
|Общественные организации обратились с письмом к премьер-министру страны с призывом приостановить освоение Амулсарского месторождения
|Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии обсудили перспективы сотрудничества
|Арам Симонян: Это не демократия, а расправа, в том числе, за мои политические идеи
|Мэр Еревана: Обслуживание систем водоснабжения и водостока - функция компании "Веолия джур"
|Первый замдиректора Службы национальной безопасности Армении освобожден от занимаемой должности
|Зять экс-начальника Полиции РА покидает ряды РПА и фракцию
|Ширак Торосян покинет ряды фракции РПА, но при этом останется депутатом
|Омбудсмен Армении проводит встречи в Страсбурге
|Столтенберг: НАТО готов оказать помощь в решении карабахского конфликта мирным путем
|В Парламенте Армении во фракции Республиканской партии проходит заседание
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|Никол Пашинян: Bсех тех, кто попытается держать Армению и ее народ в болоте коррупции, попустительства и незаконности, ожидает сокрушительный контрудар
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