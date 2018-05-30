Среда, 30 Мая 2018 19:24

АрмИнфо. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении представила результаты проверок в ООО "Алекс Холдинг".

Как сообщает пресс-служба органа нацбезопасности, по предварительным данным выяснилось, что ООО "Алекс Холдинг", будучи компанией-плательщиком НДС, еще с конца 2016 г, под предлогом нежелания провоцировать рост цен на местную сельскохозяйственную продукцию, с прежним руководством Комитета по госдоходам Армении пришло к соглашению относительно того, закупленную у сельчан продукцию сбывать в сети супермаркетов <Ереван Сити> через ИП (индивидуальный предприниматель), зарегистрированных на различных частных лиц с оборотом в 115 млн драмов, что позволило платить всего 2% налога с оборота вместо 20% НДС и налога на прибыль. Затем, руководство компании, на период до мая 2018 г включительно, на имена работников и членов их семей и знакомых зарегистрировало, в основном посредством одного нотариуса, 461 ИП, которые осуществляли деятельность в сети <Ереван Сити>. При этом часть была зарегистрирована без ведома граждан, при помощи имеющихся в <Алекс Холдинг> документов, удостоверяющих их личности или копии этих документов. Когда оборот ИП достигал 115 млн драмов, деятельность приостанавливалась, после чего регистрировалось новое ИП.

Воспользовавшись предоставленной экс-руководством КГД возможностью, произвольной и незаконной, "Алекс Холдинг", помимо местной сельхозпродукции посредством указанных ИП реализовал иную продукцию, а также импортную сельхозпродукцию, выплачивая только налог на оборот.

Согласно предварительным расчетам, в 461 ИП общий оборот составил свыше 40 млрд драмов, из них выплачено 2% налога на оборот, то есть, при проведении законной деятельности ООО "Алекс Холдинг" должен был выплатить 20% НДС и налог на прибыль. Для определения нанесенного государству ущерба назначена профессиональная (налоговая) проверка и судебно-бухгалтерская экспертиза. По факту в Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 статьи 205 (неуплата налогов, пошлин в особо крупном размере) и ч.3 статьи 189 (лжепредпринимательство). В рамках уголовного дела произведены 10 обысков, в ходе которых изъяты бухгалтерские документы, электронные носители, иные имеющие доказательное значение документы, допрошены ответственные работники холдинга, нотариус, осуществляющий регистрацию ИП, а также часть граждан, на имя которых были оформлены ИП. Кроме этого, согласно достоверным данным, со стороны прежнего руководства КГД была предоставлена аналогичная возможность еще и 11 другим крупным компаниям, занимающимся сетевой торговлей, что создало очевидно неблагоприятные и неравные конкурентные условия для других предприятий, занимающихся торговлей агропродукции и выплачивающих НДС.

В рамках уголовного дела произведены контрольные мероприятия в отношении отмеченных 11 предприятий. Посему последним предлагается самостоятельно произвести перерасчет невыплаченных налогов по вышеуказанным схемам и предоставить соответствующие сведения органам предварительного следствия для решения вопроса с возмещением ущерба в рамках производства. "Предварительное следствие по делу продолжается. Предпринимаются меры для выяснения всех деталей по делу, представляющих интерес для следствия, а также для полного возмещения нанесенного ущерба", - сообщает СНБ.

Служба нацбезопасности призывает всех хозяйствующих субъектов осуществлять деятельность исключительно в законном, так называемом, "белом поле" и воздерживаться от применения подобных схем и механизмов злостного уклонения от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Вместе с тем, СНБ предупреждает, что подразделения Службы, в рамках своих полномочий, действуя исключительно в установленном законом порядке, будет вести последовательную борьбу с теневой экономикой, а также в направлении искоренения коррупционного протекционизма.