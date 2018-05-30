Среда, 30 Мая 2018 17:44

АрмИнфо. Министр охраны природы Эрик Григорян встретился с делегацией во главе с Карстеном Шульцем - руководителем группы Германского агентства международного сотрудничества "Комплексное управление биоразнообразием на Южном Кавказе".

Как сообщает пресс-служба Министерства охраны природы, Эрик Григорян подчеркнул успешный опыт сотрудничества с правительством Германии в области охраны природы и выразил уверенность, что он будет расширен.

Стороны обсудили возможности предоставления юридической помощи со стороны Германии в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения- Евросоюз для гармонизации природоохранного законодательства РА с законодательством ЕС.

В ходе встречи стороны также коснулись возможностей использования уже разработанных систем в рамках "Комплексного управления биоразнообразием на Южном Кавказе" для реформ сектора лесного хозяйства, а также механизмов для повышения эффективности сотрудничества.