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АрмИнфо. Начальник Полиции Армении Валерий Осипян и его заместитель Агаси Киракосян провели рабочее совещание с сотрудниками Дорожной полиции.
Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, на совещании Осипян коснулся хода выполнения поручений и указаний, данных днями ранее службе, а также упущений и недостатков в ходе их выполнения.
По словам начальника Полиции, необходимо сделать все для поднятия репутации ДП. На встрече была также подчеркнута важность мероприятий, осуществляемых для поднятия качества услуг, улучшения службы расследования Дорожной полиции, работы регистрационно-экспертизной и других подразделений.
На встрече также были обсуждены другие вопросы, связанные с обеспечением безопасного дорожного движения.
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|Пашинян о встрече с Путиным: думаю, что для этого этапа у нас сложились очень хорошие личные отношения, которые со временем станут только лучше
|Никол Пашинян: Вектор нашей внешней политики остается таким же, как и до революции
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|Мнацаканян: Новое правительство Армении привержено продолжить тесное партнерское взаимодействие с ЕС
|Пашинян: Проблемы Армении начались с того момента, когда начали фальсифицировать итоги выборов
|В Тбилиси проходит встреча Пашинян-Квирикашвили
|В докладе Госдепартамента США о свободе религии за 2017 год в Армении зафиксированы положительные тенденции
|Вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере образования обсудили Араик Арутюнян и Ричард Миллс
|Омбудсмен Армении провел переговоры с президентом ЕСПЧ
|Президент РА: Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС открывает новые возможности для сотрудничества
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 30 мая
|Маргвелашвили: Верю, что общими усилиями Армения и Грузия смогут побороть сложности, стоящие перед нашими странами
|Премьер-министр Армении с официальным визитом посетит Грузию
|Министр обороны Армении и спецпредставитель ЕС обсудили нагорно-карабахский конфликт
|Посол Армении в Казахстане: За демонтажом памятника Левону Мирзояну в Актобe скрыта попытка уничтожения памяти госдеятелю из-за его национальной принадлежности
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|Эдуард Шармазанов: Во фракции не должно быть двойных стандартов
|Свитальский: Произошедшее в Армении стало положительным брендом, который нужно сохранить
|Министр: Грантовые средства АБР частному сектору и школам не оказывают существенного воздействия на развитие общего образования в Армении
|В Армении компании, занятые в сфере недропользования, выполнили свои обязательства по решению социальных проблем общин страны всего на 4%
|Общественные организации обратились с письмом к премьер-министру страны с призывом приостановить освоение Амулсарского месторождения
|Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии обсудили перспективы сотрудничества
|Арам Симонян: Это не демократия, а расправа, в том числе, за мои политические идеи
|Мэр Еревана: Обслуживание систем водоснабжения и водостока - функция компании "Веолия джур"
|Первый замдиректора Службы национальной безопасности Армении освобожден от занимаемой должности
|Зять экс-начальника Полиции РА покидает ряды РПА и фракцию
|Ширак Торосян покинет ряды фракции РПА, но при этом останется депутатом
|Омбудсмен Армении проводит встречи в Страсбурге
|Столтенберг: НАТО готов оказать помощь в решении карабахского конфликта мирным путем
|В Парламенте Армении во фракции Республиканской партии проходит заседание
|Армен Саркисян: Печально, что парни, которые рисковали своей жизнью, получают пенсию, на которую не проживешь
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