Среда, 30 Мая 2018 17:43

АрмИнфо. Начальник Полиции Армении Валерий Осипян и его заместитель Агаси Киракосян провели рабочее совещание с сотрудниками Дорожной полиции.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Полиции РА, на совещании Осипян коснулся хода выполнения поручений и указаний, данных днями ранее службе, а также упущений и недостатков в ходе их выполнения.

По словам начальника Полиции, необходимо сделать все для поднятия репутации ДП. На встрече была также подчеркнута важность мероприятий, осуществляемых для поднятия качества услуг, улучшения службы расследования Дорожной полиции, работы регистрационно-экспертизной и других подразделений.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, связанные с обеспечением безопасного дорожного движения.