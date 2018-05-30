Среда, 30 Мая 2018 13:39

АрмИнфо. Вооруженные силы Армении несут боевое дежурство и проводят работы по всему периметру государственной границы. Об этом на своей страничке в Facebook написал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованесян.

"В Нахиджеванском направлении эти работы осуществляются в естественном режиме во всех участках. Жители вышеуказанных сел об этом прекрасно знают, с ними также проводятся активные обсуждения. Наши боевые способности или возможности не определяются высотой расположения позиций или тактическим фронтом. У нас тоже есть множество превалирующих боевых позиций и высот. Зачастую, возникающие разговоры препятствуют успешной реализации нашей работы. Прошу проявить сдержанность", - написал Ованнесян.

Отметим, что ранее депутат от блока "Царукян" Сергей Багратян заявил, что азербайджанские ВС значительно продвинули свои позиции к границе Армении в нахиджеванском направлении, в результате чего жители приграничных сел опасаются осуществлять сельхозработы в близлежащих к границе земельных участках.