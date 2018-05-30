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|Армения подтверждает свою готовность продолжать переговоры по карабахскому урегулированию в конструктивной обстановке
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АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян поздравил всех с Днем Европы.
"Символ дня - мир и единство, наилучшим образом характеризуют современную Европу. На самом деле, уроки извлеченные Европой, которая прошла через испытание двух разрушительных войн могут стать путеводителем для всего человечества. Лишь при уважении прав человека и основополагающих свобод, на основе демократии и остальных всеобщих ценностей строится стабильное и развивающееся общество, формируется настоящий гражданин. С исторических времен Армения была частью европейской цивилизации и старалась внести свой скромный вклад в ее развитие. И сегодня Армения продолжает расширять отношения с ЕС и ее членами, укреплять позиции в европейских структурах, в частности, в Совете Европы, вносит свой вклад в работу ОБСЕ", - сказал глава МИД Армении.
По его слова, с прошлогодних празднований Дней Европы в Армении, в отношениях между Ереваном и Брюсселем достигнут значительный прогресс. Он напомнил, что в ноябре прошлого года было подписано соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС, а уже в апреле текущего года армянский парламент ратифицировал данный документ. "Это не просто правовой документ, регулирующий отношения Армения-ЕС, а отражение взаимодействия основанного на общей системе ценностей. Более того, в феврале текущего года было подписано решение об утверждении документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС, который вместе с соглашением, является основным путеводителем дальнейшего взаимодействия. Я с уверенностью могу сказать, что новое соглашение - проект специфического развития, со своими четкими целями и дорожной картой, успешная реализация которой будет иметь глубокое воздействие практически на все сферы общественной жизни", - констатировал армянский министр.
В тоже время он подчеркнул, что интерес к мероприятиям в рамках Дней Европы очевиден как в Ереване, так и областях страны. Мнацаканян отметил, что хотел бы, чтобы эти интересы и подходы распространялись на весь спектр отношений Армения-ЕС, всю двустороннюю повестку и ее успешную реализацию.
По его словам, новое правительство Армении привержено продолжить тесное партнерское взаимодействие с ЕС, оставаясь верным намеченной повестке, совместному вектору и приверженности к региональной стабильности, укреплению мира и стабильного развития.
|Габриел Балаян назначен замминистра обороны Армении
|МО: В Нахиджеванском направлении ВС Армении несут дежурство и проводят работы в естественном режиме
|Мнацаканян: Новое правительство Армении привержено продолжить тесное партнерское взаимодействие с ЕС
|Пашинян: Проблемы Армении начались с того момента, когда начали фальсифицировать итоги выборов
|В Тбилиси проходит встреча Пашинян-Квирикашвили
|В докладе Госдепартамента США о свободе религии за 2017 год в Армении зафиксированы положительные тенденции
|Вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере образования обсудили Араик Арутюнян и Ричард Миллс
|Омбудсмен Армении провел переговоры с президентом ЕСПЧ
|Президент РА: Соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС открывает новые возможности для сотрудничества
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 30 мая
|Маргвелашвили: Верю, что общими усилиями Армения и Грузия смогут побороть сложности, стоящие перед нашими странами
|Премьер-министр Армении с официальным визитом посетит Грузию
|Министр обороны Армении и спецпредставитель ЕС обсудили нагорно-карабахский конфликт
|Посол Армении в Казахстане: За демонтажом памятника Левону Мирзояну в Актобe скрыта попытка уничтожения памяти госдеятелю из-за его национальной принадлежности
|Пашинян: Ереван придает особое значение развитию армяно-иранских отношений
|Руководство Капанского ГОК призывает бастующих сотрудников не загонять ситуацию в тупик
|Эдуард Шармазанов: Во фракции не должно быть двойных стандартов
|Свитальский: Произошедшее в Армении стало положительным брендом, который нужно сохранить
|Министр: Грантовые средства АБР частному сектору и школам не оказывают существенного воздействия на развитие общего образования в Армении
|В Армении компании, занятые в сфере недропользования, выполнили свои обязательства по решению социальных проблем общин страны всего на 4%
|Общественные организации обратились с письмом к премьер-министру страны с призывом приостановить освоение Амулсарского месторождения
|Никол Пашинян и спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии обсудили перспективы сотрудничества
|Арам Симонян: Это не демократия, а расправа, в том числе, за мои политические идеи
|Мэр Еревана: Обслуживание систем водоснабжения и водостока - функция компании "Веолия джур"
|Первый замдиректора Службы национальной безопасности Армении освобожден от занимаемой должности
|В Ереване состоится круглый стол на тему <Новые вызовы и угрозы для Евразийской интеграции>
|Зять экс-начальника Полиции РА покидает ряды РПА и фракцию
|Ширак Торосян покинет ряды фракции РПА, но при этом останется депутатом
|Омбудсмен Армении проводит встречи в Страсбурге
|Столтенберг: НАТО готов оказать помощь в решении карабахского конфликта мирным путем
|В Парламенте Армении во фракции Республиканской партии проходит заседание
|Армен Саркисян: Печально, что парни, которые рисковали своей жизнью, получают пенсию, на которую не проживешь
|В системе КГД проводятся радикальные кадровые изменения
|Комитет госдоходов Армении дал сетевым супермаркетам время вернуться в законное поле
|Никол Пашинян: Bсех тех, кто попытается держать Армению и ее народ в болоте коррупции, попустительства и незаконности, ожидает сокрушительный контрудар
|Глава МИД: Статус Арцаха и обеспечение безопасности - приоритет Армении в переговорах
|Никол Пашинян: Ара Баблоян был приглашен в Сардарапат, произошло прискорбное недоразумение
|КГД: Необходимо дождаться результатов расследования по делу компании "Норфолк Консалтинг"
|Российский эксперт прогнозирует скорую встречу Пашинян-Алиев
|Аппарат Национального Собрания Армении пояснил, почему спикер парламента не принял участие в праздничных мероприятиях в "Сардарапате"
|Алиев назвал путь урегулирования карабахского конфликта
|У здания Генеральной прокуратуры проходит акция протеста, митингующие требуют отставку Артура Давтяна
|Балаян: На данный момент встреча Пашинян-Алиев не запланирована
|С 15 июня по маршруту Ереван-Тбилиси-Батуми будет курсировать скоростной поезд
|Студенты ЕГУ бастуют, требуя отставки ректора и роспуска Попечительского совета ВУЗа
|Ле Дриан: В современных сложных международных условиях, Франция всегда будет рядом с Арменией
|Спикер Кнессета Израиля снял с рассмотрения парламента вопрос о признании Геноцида армян
|Ереван: Армения намерена еще больше развивать армяно-американское дружественное партнерство
|Армения присоединилась к числу стран проведения самой масштабной конференции по кибербезопасности
|Премьер Армении и партия Рамкавар Азатакан обсудили вопросы углубления отношений Армения-Диаспора
|Премьер РА: Ереван заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном по всем направлениям
|Армения подтверждает свою готовность продолжать переговоры по карабахскому урегулированию в конструктивной обстановке
|Ереван: Армения придает важность усилиям Франции по урегулированию карабахского конфликта
|Мнацаканян: Ереван и Париж придают важность дальнейшему углублению торгово- экономических отношений
|Французский министр: Франция окажет помощь Армении в строительстве демократии
|Ле Дриан: Надо подходить прагматично и креативно к урегулированию карабахского конфликта
|С 29 по 30 мая температура воздуха в Армении понизится на 4-5 градусов
|Сейран Оганян на данном этапе намерен быть образцовым гражданином Армении
|Секретарь Совета безопасности Армении в Астане не коснулся вопроса продажи оружия Азербайджану
|Министры иностранных дел Армении и Франции приняли участие в открытии памятника-родника
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