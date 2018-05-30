Среда, 30 Мая 2018 13:39

АрмИнфо.Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян поздравил всех с Днем Европы.

"Символ дня - мир и единство, наилучшим образом характеризуют современную Европу. На самом деле, уроки извлеченные Европой, которая прошла через испытание двух разрушительных войн могут стать путеводителем для всего человечества. Лишь при уважении прав человека и основополагающих свобод, на основе демократии и остальных всеобщих ценностей строится стабильное и развивающееся общество, формируется настоящий гражданин. С исторических времен Армения была частью европейской цивилизации и старалась внести свой скромный вклад в ее развитие. И сегодня Армения продолжает расширять отношения с ЕС и ее членами, укреплять позиции в европейских структурах, в частности, в Совете Европы, вносит свой вклад в работу ОБСЕ", - сказал глава МИД Армении.

По его слова, с прошлогодних празднований Дней Европы в Армении, в отношениях между Ереваном и Брюсселем достигнут значительный прогресс. Он напомнил, что в ноябре прошлого года было подписано соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС, а уже в апреле текущего года армянский парламент ратифицировал данный документ. "Это не просто правовой документ, регулирующий отношения Армения-ЕС, а отражение взаимодействия основанного на общей системе ценностей. Более того, в феврале текущего года было подписано решение об утверждении документа о приоритетах партнерства Армения-ЕС, который вместе с соглашением, является основным путеводителем дальнейшего взаимодействия. Я с уверенностью могу сказать, что новое соглашение - проект специфического развития, со своими четкими целями и дорожной картой, успешная реализация которой будет иметь глубокое воздействие практически на все сферы общественной жизни", - констатировал армянский министр.

В тоже время он подчеркнул, что интерес к мероприятиям в рамках Дней Европы очевиден как в Ереване, так и областях страны. Мнацаканян отметил, что хотел бы, чтобы эти интересы и подходы распространялись на весь спектр отношений Армения-ЕС, всю двустороннюю повестку и ее успешную реализацию.

По его словам, новое правительство Армении привержено продолжить тесное партнерское взаимодействие с ЕС, оставаясь верным намеченной повестке, совместному вектору и приверженности к региональной стабильности, укреплению мира и стабильного развития.