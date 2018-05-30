Среда, 30 Мая 2018 12:47

АрмИнфо.Мирный путь решения карабахского вопроса - это единственный путь, который реально может привести к разрешению конфликта, его силового решения не может быть. Об этом в интервью DW заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я думаю, что это принципиальная позиция, не только Армении, но и России",- заявил он, подводя итоги своего сочинского визита. Пашинян сообщил, что в рамках визита в Россию был обсужден также вопрос поставок оружия Москвой Азербайджану. "У нас было конструктивное обсуждение по этому поводу, но я не могу сказать, что говорил об этом Путин",- отметил Пашинян, добавив, что может говорить о трех приоритетах. По его словам, первое - развитие информационных и высоких технологий в Армении. "Эта сфера экономики у нас динамично развивается. Также мы планируем усилить еще и военно-промышленный комплекс Армении, потому что эта область может стать локомотивом для всей экономики страны. Второй этап - развитие туризма. И третье - сельского хозяйства",- заявил он. Говоря о внутренних реформах, Пашинян подчеркнул, что новое правительство намерено гарантировать власть народа, а не какой-то группы личностей, и никто не должен этому мешать, но бороться против кого-то оно не будет. "Если мы сможем создать такую реальность, вопрос решится сам по себе. К тому же, в течение нашей революции олигархи не сумели повлиять на политическую ситуацию в стране. Потому что народ взял власть в свои руки и не намерен ее отпускать",- заверил он. Касаясь предстоящих досрочных выборов, Пашинян заметил, что для новых властей очень важно организовать такие выборы, чтобы, "несмотря на результат, у граждан было чувство, что они выиграли их". "Народ должен решать, кому быть во власти. Мы уверены, что наши проблемы начались с того момента, когда в Армении начали фальсифицировать итоги выборов",- резюмировал Пашинян.