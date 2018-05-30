Среда, 30 Мая 2018 12:25

АрмИнфо. В настоящее время в Тбилиси проходит встреча премьера Армении Никола Пашиняна с грузинским коллегой Георгием Квирикашвили.

Пашинян прибыл в Тбилиси с супругой Анной Акопян. В аэропорту их встретил вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Премьер-министра Армении сопровождают члены кабинета министров, в том числе, вице-премьер Тигран Авинян, министры обороны Давид Тоноян и иностранных дел Зограб Мнацаканян.

Никол Пашинян возложил цветы у вечного огня на площади Героев в Тбилиси. В рамках двухдневного официального визита Никол Пашинян проведет встречи с президентом Гиоргием Маргвелашвили, спикером Ираклием Кобахидзе и Патриархом Илией Вторым.

В рамках визита премьер-министр встретится с представителями армянской общины Тбилиси и посетит научный, культурный центр дом Ованеса Туманяна. Никол Пашинян будет присутствовать на праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию Первой Республики Армения - церемонии открытия посвященной юбилею Мемориальной доски и приеме.

Запланирован визит Никола Пашиняна в Джавахк, Ниноцминду и Ахалкалаки и встречи с представителями армянских общин.