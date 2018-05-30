Среда, 30 Мая 2018 12:23

АрмИнфо.Госдепартамент США выпустил накануне вечером доклад о международной ситуации со свободой религии за 2017 год.

Согласно докладу, Конституция Армении гласит, что каждый имеет право на свободу мысли, совести и религии. "Конституция признает Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) в качестве национальной церкви и хранительницы национальной идентичности, но и устанавливает разделение "религиозных организаций" и государства", - говорится в докладе Госдепа США.

Вместе с тем, в документе подчеркивается, что религиозные меньшинства в Армении обеспокоенны законопроектом о свободе вероисповедания, который по их убеждению может оказать негативное воздействие на религиозные меньшинства. "Правозащитники продолжали выражать озабоченность по поводу того, что с разрешения правительства в школах продолжают преподавать предмет об истории религии, где зачастую ААЦ приравнивается к национальной идентичности. Более того, согласно религиозным меньшинствам и неправительственным организациям (НПО), правительственные заявления, приравнивающие национальную идентичность с ААЦ, продолжили подпитывать как государственную, так и социальную дискриминацию в отношении религиозных организаций, за исключением ААЦ", - отмечается в докладе.

В документе также подчеркивается, что в отличие от предыдущих годов, Свидетели Иеговы не сообщали о случаях физического насилия в отношении своих единомышленников, однако было зафиксировано 10 случаев словесного оскорбления, меж тем в предыдущем году таких было

17. "Свидетели Иеговы объясняли снижение случаев преследования действия правоохранительных сил. Согласно религиозным группам и НПО, стал улучшаться и медийный климат по сравнению с предыдущими годами, становясь более сбалансированным и точным, однако Свидетели Иеговы сообщили о случаях негативных сообщений в средствах массовой информации", - говорится в докладе Госдепа.

В тоже время подчеркивается, что посол США и другие сотрудники посольства во время встреч с правительственными чиновниками продолжили пропаганду религиозной терпимости и межконфессионального диалога. "Сотрудники посольства также провели встречи с лидерами AAЦ с целью привлечения церкви к поддержке прав религиозных меньшинств. Посольство использовало Facebook и Twitter для отправки сообщений в поддержку религиозной терпимости. Посол и должностные лица посольства регулярно встречались с группами религиозных меньшинств, чтобы обсудить состояние религиозной свободы в стране", - подчеркнуто в докладе.