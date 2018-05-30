Среда, 30 Мая 2018 12:22

АрмИнфо.Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Армении Ричарда Миллса. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Армении.

Министр подчеркнул важность развития отношений с Соединенными Штатами в области образования. Касаясь вопроса предоставления ранее грантов со стороны США, Араик Арутюнян отметил, что некоторые из них не использовались эффективно. Ричард Миллс, в свою очередь, отметил, что развитие сферы образования имеет решающее значение для прогресса страны. Посол затронул программы, финансируемые правительством США, в то же время выразил готовность укрепить и расширить поддержку преподавания английского языка и подготовки учителей в Армении.