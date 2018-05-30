Среда, 30 Мая 2018 11:28

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян и президент Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Гвидо Раймонд в ходе встречи отметили важность представления Конституционным судом специального мнения, разработки законодательных проектов, а также практику предоставления защитником прав человека мнения относительно дел, находящихся в ЕСПЧ.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Омбудсмена Армении, в ходе встречи была дана высокая оценка докладам, представляемым со стороны Татояна, которые также учитываются при вынесении судом вердикта. В ходе встречи была подчеркнута важность участия Омбудсмена в исполнении решений суда и сотрудничество с комитетом Министров.

В свою очередь Татоян выразил благодарность Раймонду за высокую оценку и заверил, что она постоянно будет фокусироваться на введении правовых норм в правовую систему страны.