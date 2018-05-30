Среда, 30 Мая 2018 11:09

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян в ходе встречи со спецпредставителем Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и Грузии Тойво Клааром подчеркнул важность конструктивного диалога и дальнейшего развития отношений с ЕС.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе аппарата президента РА, Саркисян также констатировал, что подписанное соглашение о расширенном и всеобъемлющем партнерстве Армения-ЕС открывает новые возможности для сотрудничества.

На встрече стороны обменялись мнениями по вопросу урегулирования нагорно- карабахского конфликта. В этой связи президент Армении заявил о приверженности Еревана урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и намерении продолжить переговорный процесс для достижения мирного урегулирования проблемы.

Собеседники также затронули вопрос о необходимости создания атмосферы, способствующей миру, и подчеркнули важность мероприятий по созданию взаимного доверия между гражданскими обществами.