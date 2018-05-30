Среда, 30 Мая 2018 11:07

АрмИнфо. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравляет президента Армении Армена Саркисяна с 100-летием со дня основания первой Республики.

"От имени грузинского народа и лично меня хочу сердечно поздравить Вас со 100-летним юбилеем основания первой Республики Армения. В этот достопримечательный день хочу отметить, что армянский народ прошел через множество вызовов, чтобы построить успешную и независимую страну. Я рад, что дружба Грузии и Армении основана на глубоком историческом и культурном отношении. Верю, что общими усилиями мы сможем побороть сложности, стоящие перед нашими странами и в будущем еще больше углубить наше сотрудничество во благо наших народов. Позвольте мне, еще раз подтвердить моё глубокое уважение и пожелать вам и братскому армянскому народу мира и благополучия", - отмечается в поздравительном письме Георгия Маргвелашвили, передают грузинские СМИ.