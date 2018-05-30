Среда, 30 Мая 2018 10:56

АрмИнфо.Премьер- министр Армении Никол Пашинян 30 мая с официальным визитом отправится в Грузию. Об этом сообщает пресс- служба правительства РА.

Согласно источнику, в рамках визита Никол Пашинян проведет в Тбилиси встречи с высшим руководством страны - премьер-министром Георгием Квирикашвили, президентом Георгием Маргвелашвили, председателем парламента Ираклием Кобахидзе и Католикосом Всея Грузии Илией II. На площади Героев Никол Пашинян возложит венок к Мемориалу грузинским воинам, погибшим за территориальную целостность страны.

В рамках визита премьер-министр РА проведет встречу с представителями армянской общины Грузии, после чего посетит дом-музей Ованнеса Туманяна.

Никол Пашинян в Тбилиси примет участие в церемонии открытия мемориальной доски, посвященной 100-летию Первой Армянской Республики, а также в организованном приеме. Предусмотрено и посещение главой армянского правительства региона Самцхе-Джавахетия, где в городах Ниноцминда и Ахалкалаки состоятся встречи с представителями армянской общины.