Понедельник, 28 Мая 2018 16:03

АрмИнфо. Официальный визит главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриана в Армению стал первым зарубежным визитом в Ереван после политических изменений в стране. Об этом 28 мая на брифинге с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дрианом в Ереване заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, визит также символичен, поскольку проходит в дни празднования 100- летия Первой Республики. По его словам, визит Ле Дриана достаточно насыщен, и с раннего утра он уже посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, а также побывал в Мусалере, также запланированы его встречи с президентом Армении и премьер­министром. "Сегодня мы можем сказать, что особые отношения между Арменией и Францией основаны на дружбе и взаимной поддержке народов двух стран. После приобретения независимости Армения всегда чувствовала поддержку и дружбу Франции, и с гордостью может зафиксировать, что армяно-французские отношения находятся на высоком уровне, о чем свидетельствует постоянный политический диалог, взаимные визиты глав государств, глубокие контакты в разных областях, взаимодействие на международных площадках", - сказал Мнацаканян.

При этом он отметил, что в ходе встречи с французским коллегой обсудили подготовку к визиту президента Франции в Армению осенью текущего года, коснулись двусторонних торгово-экономических отношений. "Несмотря на результаты в этой сфере, можно с уверенностью сказать, что существует больший потенциал для взаимодействия, и пока еще уровень взаимодействия уступает уровню существующих политических отношений. Обменялись мнениями касательно усилий по приданию нового импульса торгово- экономическим отношениям. Французские компании сделали серьезные инвестиции в армянскую экономику, и мы готовы создать самые благоприятные условия для новых инвесторов", - заверил глава МИД Армении, добавив, что этому вопросу уделяется серьезное внимание. По его словам, обе стороны заинтересованы в получении более ощутимых результатов в торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии.

Министр сообщил, что сегодня между Французским агентством развития и компанией финансового партнерства (Пропарко) подписано соглашение об учреждении и деятельности в Армении.

Вместе с тем, армянский министр подчеркнул, что открытие в Париже армянского центра памяти и культуры, а также основание в Армении центра им. Шарля Азнавура взаимно дополняет отношения между странами. По его словам, интенсивное взаимодействие протекает в образовательной сфере, в области сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, туризма.