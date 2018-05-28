Понедельник, 28 Мая 2018 15:31

АрмИнфо. Франция будет рядом с Арменией и окажет ей помощь в строительстве демократии. Об этом 28 мая на брифинге с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном в Ереване заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Армения сегодня находится на одном из важных исторических этапах своего развития. "Я имею в виду последние события. Я хотел бы поприветствовать дух ответственности народа и властей, который позволил избрать премьер-министра. И я очень рад, что стал первым гостем, посетившим Армению и встретившимся с новыми властями страны после политических изменений в стране, что опять-таки свидетельствует о наших особенных отношениях. Франция будет рядом с Арменией, окажет ей помощь в строительстве демократии", - сказал Ле Дриан.

В месте с тем, он констатировал, что дата его визита в Армению избрана не случайно, он приехал в Ереван для участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 100-летию Первой Республики. "Это свидетельствует о том, какие широкие отношения связывают Армению и Францию. Я был взволнован, посетив сегодня мемориальный комплекс Цицернакаберд и мемориал в Мусалер, где открыл памятник морякам французского флота. Они из того же региона, что и я", - сообщил французский министр.

Ле Дриан сообщил, что на повестке встречи были также отношения Армения-ЕС, а также подписанное рамочное соглашение. В этом контексте он заметил, что Франция внесла серьезный вклад в подписание расширенного и всеобъемлющего соглашения Армения- ЕС, который уникален в своем роде и открывает новые возможности, в том числе, и для расширения армяно-французского взаимодействия.

"Мы также обсудили предстоящий визит президента Франции в Ереван в преддверии саммита Франкофонии. Визит станет большим событие для обеих стран, и стороны заняты его подготовкой. Саммит Франкофония также большое событие для Армении, учитывая, сколько глав государств и гостей приедут",- заключил министр.