Понедельник, 28 Мая 2018 15:23

АрмИнфо. Франция в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ привержена к продолжению усилий по урегулированию нагорно- карабахского конфликта. Об этом 28 мая на брифинге в Ереване заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы неоднократно заявляли, что Франция убеждена, что применение силы не может быть решением вопроса. Ни статус-кво, ни сила неприемлемы. Надо подходить прагматично и креативно. Мы всегда внимательно следим за событиями и поддержим любую инициативу, которая позволит продвинуться в решении вопроса, создаст мир и стабильность в регионе>, - подчеркнул французский министр.