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 Понедельник, 28 Мая 2018 14:51
Наира Бадалян

Сейран Оганян на данном этапе намерен быть образцовым гражданином Армении

Сейран Оганян на данном этапе намерен быть образцовым гражданином Армении

АрмИнфо.Экс-министр обороны Армении Сейран Оганян сегодня, 28 мая, в мемориальном комплексе Сардарапатской битвы  не стал говорить о своем возвращении в политику. "Если будут такие планы, я о них расскажу", - заявил он журналистам.

По словам Оганяна, на данном этапе он намерен быть образцовым гражданином.

Как отметил экс-глава оборонного ведомства Армении, армянский народ в течение всей своей истории обеспечивал свое развитие борьбой. "Сегодня мы живем в другой стране, где сложилась новая атмосфера, и она однозначно будет способствовать и политическим силам, и народу для обеспечения нашего развития", - заключил Оганян.

Напомним, что 28 апреля, в период проведения акций гражданского неповиновения оппозиционным движением "Сделай шаг", Сейран Оганян выступил с обращением к политическим силам РА. В заявлении, в частности, говорилось, о том, что "ничего драматического в нашей стране не может произойти, если будет создано временное правительство, которое возглавит Никол Пашинян, с последующим установлением соответствующего политического регламента". Он отметил, что в сложившейся ситуации необходимо найти верные тактические решения. <Чего Вы боитесь? Если, как Вы говорите, являетесь народными избранниками и большинством. Услышьте голос Пашиняна, встаньте подле него и на будущих парламентских выборах переутвердите свою избранность>, - сказал экс-министр обороны. Оганян подчеркнул, что способность Никола Пашиняна со своими единомышленниками объединять народ дает ему право влиять на дальнейшие политические процессы. <Полагаюсь на мудрость всего состава РПА, с которым мы прошли долгий путь, начиная со времен независимости. Встаньте подле народа. Наша сила в единстве>, - заключил он.

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