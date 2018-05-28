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АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян положительно оценил свой визит в Астану. "Я ощутил теплоту со стороны политических деятелей", - заявил он журналистам, говоря об итогах заседания секретарей Совбезов стран ОДКБ, которое состоялось 24 мая в Астане.
Отвечая на вопрос, не ощутил ли он определенной дистанции в общении, с учетом, что в свое время критиковал политику стран-членов ОДКБ, Армен Григорян признался, что у него были такие опасения. <Но я положительно воспринимал свой визит, и даже ощутил теплоту со стороны этих политических деятелей, может, из-за того, что я молод, или по другим причинам. Я был новичком, люди меня не знали. У меня была встреча с Патрушевым (секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, ред.) Мы провели теплую беседу, которая продлилась порядка 30 минут, обсудили армяно-российские отношения, и возможность их развития>,- заявил он.
Вместе с тем, по его словам, он не обсуждал с секретарем Совбеза РФ вопрос продажи оружия Азербайджану, поскольку это был его первый визит, и в основном носил ознакомительный характер. К теме, как отметил он, вернутся в ходе ближайших встреч.
Коснувшись укрепления системы обороны в Армении, Армен Григорян заявил, что она нуждается в ряде реформ, а все коррупционные процессы и скандалы должны быть раскрыты до конца. <Система обороны представляет собой не один компонент, она многомерна, начиная с органов местного самоуправления, заканчивая армией обороны. Безопасность - это огромная система, о которой следует думать при разработке новой концепции национальной безопасности>, - подчеркнул Григорян.
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|Министры иностранных дел Армении и Франции приняли участие в открытии памятника-родника
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|Госконтрольная служба Армении начнет свои проверки с государственных ВУЗов
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|Начальник полиции Армении: Мы намерены искоренить коррупцию в стране
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|Армен Саркисян: Мы должны приложить усилия для превращения Армении и Арцаха в сильные государства
|Бриджит Бринк: США продолжат сотрудничать с правительством и народом Армении
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|Никол Пашинян: Наибольшим достижением Первой Республики стало формирование свободной Третей Республики Армения
|Военнослужащие 102-РВБ в Армении впервые приняли участие в военном параде, посвященном 100-летию Первой Республики
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|Мовсес Акопян о вовлеченности в коррупционные схемы: Чип страха у меня удален
|Вице-премьер: Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении вне зависимости от воли РПА
|Глава СНБ Армении сулит новые разоблачения в ближайшие дни
|Полад Бюльбюль оглы убежден: Москва предпримет максимальные усилия для скорейшего решения карабахского конфликта
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|Париж: Существующий статус-кво не может быть вариантом урегулирования карабахского конфликта
|Элтон Джон вновь посетит Армению - на этот раз с концертом
|В СК Армении выясняют обстоятельства смерти капитана ВС РА
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го мая
|Президент Арцаха поздравил соотечественников с Днем Первой Республики
|Мэр Еревана в очередной раз заявил, что не намерен подавать в отставку
|В Министерстве охраны природы были обсуждены вопросы эффективного использования водных ресурсов
|Помилование не решило проблему политзаключенных
|СНБ Армении арестовала директора крупной компании
|Никол Пашинян принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии
|Глава офиса связи НАТО на Южном Кавказе посетила Национальный исследовательский университет обороны МО РА
|Глава МИД Арцаха принял делегацию Армянской ассоциации юристов США
|Президенты Армении и Финляндии обсудили перспективы сотрудничества
|Премьер Армении пожелал народу Грузии мира и благополучия
|Армен Саркисян провел встречу с президентом Грузии
|Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении
|НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
|Ереван и Париж подчеркивают важность еще большего углубления особенных отношений
|Тереза Мэй выразила готовность оказать содействие правительству Пашиняна
|Ара Баблоян: Для нас важно обеспечение стабильности и безопасности в стране
|Во французском городе Бук-Бель-Эр отмечаются "Дни Арцаха"
|Глава МИД Франции в Ереване проведет встречи с высшим руководством страны
|Вопросы защиты прав граждан обсудили Генпрокурор Армении и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ
|В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обсудили вопросы, касающиеся управления рисками стихийных бедствий в Армении
|В Арцахе состоялся форум Союза армянских юристов США
|В ООН представлена позиция Арцаха по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта
|Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ посетили Полицию Армении
|Председатель комиссии НС по внешним связям и руководитель офиса по связям НАТО на Южном Кавказе обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|В НАТО подчеркнули важность мирного урегулирования карабахского конфликта
|Заместитель премьер-министра и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Ара Баблоян: Депутат Ален Симонян письменно отозвал свое прошение об отставке
|Министр юстиции и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обсудили перспективы сотрудничества
|Министр: Работа по проверке всех горнорудных месторождений Армении начнется в самое ближайшее время
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