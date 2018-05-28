Понедельник, 28 Мая 2018 14:49

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян положительно оценил свой визит в Астану. "Я ощутил теплоту со стороны политических деятелей", - заявил он журналистам, говоря об итогах заседания секретарей Совбезов стран ОДКБ, которое состоялось 24 мая в Астане.

Отвечая на вопрос, не ощутил ли он определенной дистанции в общении, с учетом, что в свое время критиковал политику стран-членов ОДКБ, Армен Григорян признался, что у него были такие опасения. <Но я положительно воспринимал свой визит, и даже ощутил теплоту со стороны этих политических деятелей, может, из-за того, что я молод, или по другим причинам. Я был новичком, люди меня не знали. У меня была встреча с Патрушевым (секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, ред.) Мы провели теплую беседу, которая продлилась порядка 30 минут, обсудили армяно-российские отношения, и возможность их развития>,- заявил он.

Вместе с тем, по его словам, он не обсуждал с секретарем Совбеза РФ вопрос продажи оружия Азербайджану, поскольку это был его первый визит, и в основном носил ознакомительный характер. К теме, как отметил он, вернутся в ходе ближайших встреч.

Коснувшись укрепления системы обороны в Армении, Армен Григорян заявил, что она нуждается в ряде реформ, а все коррупционные процессы и скандалы должны быть раскрыты до конца. <Система обороны представляет собой не один компонент, она многомерна, начиная с органов местного самоуправления, заканчивая армией обороны. Безопасность - это огромная система, о которой следует думать при разработке новой концепции национальной безопасности>, - подчеркнул Григорян.