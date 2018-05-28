Понедельник, 28 Мая 2018 14:45

АрмИнфо. В рамках празднования 100-летия Первой Республики Армения 28 мая у мемориального комплекса героическому сражению при Мусалере состоялось открытие памятника-родника армяно-французской дружбы.

В церемонии приняли участие министр иностранных дел Армении Зограб Мнацакян и находящийся в нашей стране с рабочим визитом министр иностранных дел Франции Жан- Ив Ле Дриан.

Отметим, что сегодня министр ИД Франции посетил также мемориальный комплекс Цицернакаберд и возложил венок в дань памяти жертвам Геноцида армян, после чего посетил музей Геноцида, где ознакомился с экспозицией и сделал запись в книге почетных гостей.