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АрмИнфо.100 лет назад после шестивекового перерыва возродилась армянская государственность. Народ, переживший геноцид, объединив все свои усилия на последнем участке своей исторической родины, перевернул ход истории. Об этом говорится в поздравительном послании председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна по случая Дня Первой Республики.
Как сообщает пресс-служба НС РА, в послании спикера подчеркивается, что славная победа стала тем столпом, на котором зиждется провозглашение Первой Республики Армения. Председатель Национального Собрания Армении отметил, что ровно век назад на мировой политической карте снова появилась Армения.
Это право, по его словам, было завоевано совместными усилиями военных, западноармянских беженцев, армянскими рабочими, карабахскими воинами и армянскими священниками. Баблоян отметил, что это поколение создало систему ценностей, основанную на вере в силу государства и могущество армян.
"В сложных историко-политических условиях наша возрожденная государственность прожила недолго. Однако двух с половиной лет было достаточно, чтобы обеспечить жизнь и безопасность людей, предпринять серьезные шаги в создании вооруженных сил, а также вернуть в нормальное русло государственную и общественную жизнь", - отмечается в сообщении.
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|Министры иностранных дел Армении и Франции приняли участие в открытии памятника-родника
|Ара Баблоян: 100 лет назад после долгих перерывов возродилась армянская государственность
|Госконтрольная служба Армении начнет свои проверки с государственных ВУЗов
|Президент Армении поздравил соотечественников с Днем Первой Республики
|Начальник полиции Армении: Мы намерены искоренить коррупцию в стране
|Арцвик Минасян: соотношение сил в парламенте не соответствует сложившимся реалиям
|Армен Саркисян: Мы должны приложить усилия для превращения Армении и Арцаха в сильные государства
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|Военнослужащие 102-РВБ в Армении впервые приняли участие в военном параде, посвященном 100-летию Первой Республики
|Никол Пашинян призвал чиновников отказаться от "нервирующей людей практики разъезжать с мигалками"
|Мовсес Акопян о вовлеченности в коррупционные схемы: Чип страха у меня удален
|Вице-премьер: Внеочередные парламентские выборы пройдут в Армении вне зависимости от воли РПА
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|Элтон Джон вновь посетит Армению - на этот раз с концертом
|В СК Армении выясняют обстоятельства смерти капитана ВС РА
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 29-го мая
|Президент Арцаха поздравил соотечественников с Днем Первой Республики
|Мэр Еревана в очередной раз заявил, что не намерен подавать в отставку
|В Министерстве охраны природы были обсуждены вопросы эффективного использования водных ресурсов
|Помилование не решило проблему политзаключенных
|СНБ Армении арестовала директора крупной компании
|Никол Пашинян принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии
|Глава офиса связи НАТО на Южном Кавказе посетила Национальный исследовательский университет обороны МО РА
|Глава МИД Арцаха принял делегацию Армянской ассоциации юристов США
|Президенты Армении и Финляндии обсудили перспективы сотрудничества
|Премьер Армении пожелал народу Грузии мира и благополучия
|Армен Саркисян провел встречу с президентом Грузии
|Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении
|НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
|Ереван и Париж подчеркивают важность еще большего углубления особенных отношений
|Тереза Мэй выразила готовность оказать содействие правительству Пашиняна
|Ара Баблоян: Для нас важно обеспечение стабильности и безопасности в стране
|Во французском городе Бук-Бель-Эр отмечаются "Дни Арцаха"
|Глава МИД Франции в Ереване проведет встречи с высшим руководством страны
|Вопросы защиты прав граждан обсудили Генпрокурор Армении и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ
|В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обсудили вопросы, касающиеся управления рисками стихийных бедствий в Армении
|В Арцахе состоялся форум Союза армянских юристов США
|В ООН представлена позиция Арцаха по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта
|Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ посетили Полицию Армении
|Председатель комиссии НС по внешним связям и руководитель офиса по связям НАТО на Южном Кавказе обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|В НАТО подчеркнули важность мирного урегулирования карабахского конфликта
|Заместитель премьер-министра и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Ара Баблоян: Депутат Ален Симонян письменно отозвал свое прошение об отставке
|Министр юстиции и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обсудили перспективы сотрудничества
|Министр: Работа по проверке всех горнорудных месторождений Армении начнется в самое ближайшее время
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