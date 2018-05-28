Понедельник, 28 Мая 2018 14:44

АрмИнфо.100 лет назад после шестивекового перерыва возродилась армянская государственность. Народ, переживший геноцид, объединив все свои усилия на последнем участке своей исторической родины, перевернул ход истории. Об этом говорится в поздравительном послании председателя Национального Собрания Армении Ара Баблояна по случая Дня Первой Республики.

Как сообщает пресс-служба НС РА, в послании спикера подчеркивается, что славная победа стала тем столпом, на котором зиждется провозглашение Первой Республики Армения. Председатель Национального Собрания Армении отметил, что ровно век назад на мировой политической карте снова появилась Армения.

Это право, по его словам, было завоевано совместными усилиями военных, западноармянских беженцев, армянскими рабочими, карабахскими воинами и армянскими священниками. Баблоян отметил, что это поколение создало систему ценностей, основанную на вере в силу государства и могущество армян.

"В сложных историко-политических условиях наша возрожденная государственность прожила недолго. Однако двух с половиной лет было достаточно, чтобы обеспечить жизнь и безопасность людей, предпринять серьезные шаги в создании вооруженных сил, а также вернуть в нормальное русло государственную и общественную жизнь", - отмечается в сообщении.