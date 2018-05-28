Понедельник, 28 Мая 2018 13:53

АрмИнфо. Глава Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян полон желания и готовности искоренить коррупцию. "Надеюсь, в конце срока пребывания на этом посту сказать - Прощай коррупция, тебя больше нет!", - заявил он 28 мая в беседе с журналистами в мемориальном комплексе Сардарапатской битвы.

По его словам, впредь в Армении не будет привилегированной касты. Специалистов на работу будут принимать исключительно по профессиональным качествам, без блата и кумовства. По крайней мере, как заверил Санасарян, он сделает все возможное для этого.

В то же время, глава Госконтрольной службы Армении намерен изучить общественные настроения, чтобы понять, какая сфера более всего интересует народ, и с какой начать проверки. Но, поскольку, основной движущей силой "бархатной" революции стали студенты, в числе первых, чести первой пройти проверку удостоятся ВУЗы. "Одним из первых станет Ереванский государственный университет, будут и другие госвузы. Который станет самым первым, не скажу, мы все это решим с премьер-министром Николом Пашиняном", - указал он.

Отметим, что неделей ранее член инициативы "Отвергни Сержа" Давид Санасарян был назначен начальником Государственной контрольной службы Армении при премьере. Санасарян инициатор многочисленных гражданских акций и один из ближайших сторонников премьер-министра Никола Пашиняна. В прошлом член Совета старейшин мэрии Еревана.