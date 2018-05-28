Понедельник, 28 Мая 2018 13:52

АрмИнфо. Сегодня в Армении, Арцаха и Диаспоре мы празднуем юбилей - 100- летие со дня основания Первой Республики Армения. Об этом говорится в праздничном послании президента Армении Армена Саркисяна.

Как сообщает пресс-служба президента, в послании, в частности, говорится: "100 лет назад народ, переживший геноцид, и стоящий на грани выживания, с большим усилием смог восстановить свою независимость, провозгласив создание Первой армянской республики. Несмотря на то, что она просуществовала недолго, на ее долю выпало множество проблем и задач, и именно на фундаменте, который создала Первая Республика, впоследствии стали развиваться экономика, образование, культура. В Армении сложилось образованное общество, которое в 1991 году привело к новой независимости и новым победам. Сегодня мы должны осознать всю значимость армянской государственности. В ходе последних изменений, которые произошли в Армении, у нас есть возможность для резкого старта, для которого у нас есть человеческие и институциональные ресурсы. Давайте все вместе начнем создавать завтрашнюю Армению, ценя ту, которая есть у нас сегодня. Поздравляю вас с юбилеем Первой Республики и майских побед. Желаю мира и процветания. Да здравствует Армения, Арцах, Диаспора! Да здравствуют граждане Армении!".