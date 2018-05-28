Понедельник, 28 Мая 2018 13:40

АрмИнфо.В отношениях между обществом и полицией была некоторая дистанция, пропасть, которую мы попробуем преодолеть. Об этом 28 мая в мемориальном комплексе Сардарапат в беседе с журналистами заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.

По его словам, отношения между обществом и полицией должны перейти на более высокий уровень. "Мы приложим все усилия для того, чтобы общество было довольно работой полиции, это очень важно", - отметил начальник полиции.

Также Осипян заявил, что реформы в полиции были всегда - вчера, сегодня и завтра. "Проделана существенная работа, но последние события показывают, что реформ недостаточно, и мы должны их развивать. Необходимо искоренить порочные явления, которые бросают тень на отношения между полицией и обществом, в первую очередь, искоренив коррупцию. Коррупция не должна существовать ни в одной сфере. Будем считать, что коррупция была кошмаром", - заключил Валерий Осипян.