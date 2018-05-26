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АрмИнфо.Мэр армянской столицы не собирается подавать в отставку. Об этом 26 мая в беседе с журналистами заявил сам Тарон Маргарян. "Нет, я много раз говорил и повторяю, что мы получили большинство голосов жителей Еревана, наши программы были одобрены нашими жителями, и мы продолжаем их реализовывать ", - заявил мэр.
Он отметил, что его команда готова к работе, реализует программы, представляет населению результаты этой работы и рассказывает о своих планах. "Что будет в будущем, мы обсудим позже", - отметил Маргарян. На вопрос возможно ли, что Совет старейшин Еревана выразит ему вотум недоверия, Маргарян заявил, что фракция РПА никогда не выразит ему недоверие. На вопрос, не волнуют ли Маргаряна сенсационные разоблачения, которые намерено осуществить СНБ, мэр заявил, что каждый несет ответственность перед законом. "Правоохранительные органы выполняют свою работу, если есть нарушеня, все предстанут перед законом", - отметил мэр.
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|СНБ Армении арестовала директора крупной компании
|Никол Пашинян принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии
|Глава офиса связи НАТО на Южном Кавказе посетила Национальный исследовательский университет обороны МО РА
|Глава МИД Арцаха принял делегацию Армянской ассоциации юристов США
|Президенты Армении и Финляндии обсудили перспективы сотрудничества
|Премьер Армении пожелал народу Грузии мира и благополучия
|Армен Саркисян провел встречу с президентом Грузии
|Георгий Квирикашвили встретился с президентом Армении
|НИУ обороны РА: Манипулирование именем главы исполнительной власти РА недопустимо
|Ереван и Париж подчеркивают важность еще большего углубления особенных отношений
|Тереза Мэй выразила готовность оказать содействие правительству Пашиняна
|Ара Баблоян: Для нас важно обеспечение стабильности и безопасности в стране
|Во французском городе Бук-Бель-Эр отмечаются "Дни Арцаха"
|Глава МИД Франции в Ереване проведет встречи с высшим руководством страны
|Вопросы защиты прав граждан обсудили Генпрокурор Армении и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ
|В Министерстве по чрезвычайным ситуациям обсудили вопросы, касающиеся управления рисками стихийных бедствий в Армении
|В Арцахе состоялся форум Союза армянских юристов США
|В ООН представлена позиция Арцаха по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта
|Содокладчики мониторинговой комиссии ПАСЕ посетили Полицию Армении
|Председатель комиссии НС по внешним связям и руководитель офиса по связям НАТО на Южном Кавказе обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении
|В НАТО подчеркнули важность мирного урегулирования карабахского конфликта
|Заместитель премьер-министра и глава делегации ЕС в Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Ара Баблоян: Депутат Ален Симонян письменно отозвал свое прошение об отставке
|Министр юстиции и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ обсудили перспективы сотрудничества
|Министр: Работа по проверке всех горнорудных месторождений Армении начнется в самое ближайшее время
|Грузия открывает транспортный коридор из России в Армению
|Минобороны совместно с центром кибербезопасности Hi-Tech объявляет конкурс среди призывников летнего сезона
|В Ереване прошло 27-ое заседание попечительского совета Всеармянского фонда "Айастан".
|ВОЗ окажет консультационную поддержку Армении в вопросе расширения страхового компонента в сфере здравоохранения
|Эдуард Шармазанов спикеру Словакии: Международное признание независимости Арцаха не имеет альтернативы
|Министерство энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении изучает ситуацию, сложившуюся на Сотском месторождении
|Армен Ашотян предложил зафиксировать в программе нового правительства переходные положения Соглашения ЕС-Армения, которые вступят в силу 1 июня
|Никол Пашинян представил нового главу Генштаба Армении
|Эдмон Марукян: Мы несем ответственность за работу, а также за удачи и неудачи нового правительства
|Мамедъяров: Азербайджан готов установить хорошие отношения с Арменией после "восстановления своей территориальной целостности"
|Мамедъяров считает смехотворным предложение о возвращении Арцаха за стол переговоров
|Ваграм Багдасарян: Наша партия будет готовиться к парламентским выборам в 2022 году
|Эдмон Марукян: Члены РПА не подвергаются политическим гонениям и вендеттам
|Армен Саркисян призвал изучить письменный ответ по вопросу его гражданства
|Армен Сакисян: Между Арменией и Диаспорой существует множество барьеров
|Вопросы соблюдения прав человека в ВС РА обсудили министр обороны Армении и содокладчики по мониторингу ПАСЕ
|Министр юстиции Армении и посол Италии в РА обсудили вопросы сотрудничества в судебно-правовой сфере
|Президент Армении сегодня отправится в Грузию
|Шармазанов ответил председателю турецкого парламента
|Хатия Деканоидзе: У нового правительства Армении все получится
|Глава НС Армении убежден: Все политические силы посредством обсуждения должны решить вопрос проведения внеочередных выборов
|Lydian Armenia приветствует призывы реформирования горнорудной отрасли
|Ара Баблоян: Вопрос смены председателя РПА не стоит на повестке партии
|Центp искусств Гафесчян подвел итоги образовательной программы «Переосмысли скульптуру», проведенной при поддержке Beeline
|Грайр Товмасян не намерен подавать в отставку с поста главы КС
|Глава МИД Армении: Ереван внимательно следит за обсуждениями в Кнессете Израиля по Геноциду армян
|Глава МИД: В отношениях между Арменией и Евросоюзом достигнут серьезный прогресс
|Мнацаканян: Один из важнейших приоритетов Армении сегодня - возвращение Арцаха за стол переговоров
|Президент Армении: Важнейшая задача Всеармянского фонда "Айастан" сегодня - консолидация Армении и Диаспоры
|Пашинян: Одной из важнейших наших политических задач сегодня является неприкосновенность права граждан РА на формирование власти
|Артак Давтян назначен на должность главы Генштаба ВС Армении
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