Суббота, 26 Мая 2018 15:38

АрмИнфо.Мэр армянской столицы не собирается подавать в отставку. Об этом 26 мая в беседе с журналистами заявил сам Тарон Маргарян. "Нет, я много раз говорил и повторяю, что мы получили большинство голосов жителей Еревана, наши программы были одобрены нашими жителями, и мы продолжаем их реализовывать ", - заявил мэр.

Он отметил, что его команда готова к работе, реализует программы, представляет населению результаты этой работы и рассказывает о своих планах. "Что будет в будущем, мы обсудим позже", - отметил Маргарян. На вопрос возможно ли, что Совет старейшин Еревана выразит ему вотум недоверия, Маргарян заявил, что фракция РПА никогда не выразит ему недоверие. На вопрос, не волнуют ли Маргаряна сенсационные разоблачения, которые намерено осуществить СНБ, мэр заявил, что каждый несет ответственность перед законом. "Правоохранительные органы выполняют свою работу, если есть нарушеня, все предстанут перед законом", - отметил мэр.