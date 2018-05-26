Суббота, 26 Мая 2018 15:02

АрмИнфо.Исполнительный директор общественной организации "Ассоциация производителей возобновляемых источников энергии Армении" Роман Меликян в министерстве охраны природы представил результаты своих исследований в деятельности малых ГЭС и эффективном использовании водных ресурсов.

Как сообщает пресс-служба Министерства охраны природы, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с законодательством в области управления водными ресурсами, пробелы в области регулирования водопользования.

По мнению экспертов, введение в эксплуатации новых малых гидроэлектростанций отрицательно скажется на запасах водных ресурсов Армении. Так эколог, специалист по водным ресурсам, к.т.н. Кнарик Оганесян считает, что в реальности ГЭС являются самым экологически безопасными источниками энергии, поскольку происходит лишь тепловое загрязнение. Однако, по словам эколога, нарушение правил установки и эксплуатации малых ГЭС приводит к пагубным последствиям, вплоть до истощения водных ресурсов. В тоже время, Оганесян констатировала необходимость разработки методики эксплуатации ГЭС и выразила надежду, что это позволит хоть как-то улучшить ситуации в этой области.

Как ранее сообщало АрмИнфо, в 2018 году в Армении будут построены 7 новых малых гидроэлектростанций с общей установленной мощностью в 21 МВт. По положению на конец января текущего года в Армении действует 184 малых ГЭС с общей установленной мощностью в 354 МВт. Регулятором предоставлены лицензии на строительство еще 36 объектов малой гидроэнергетики. Удельный вес малых ГЭС в общем объеме производимой в Армении электроэнергии в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 13%.

Исследования показали, что 99% действующих в Армении малых ГЭС построены на привлеченные кредитные финансовые средства. В свое время международные структуры предоставили относительно дешевые ресурсы, и армянские предприниматели построили более половины малых ГЭС на базе устаревшего и уже использованного оборудования для удешевления сметы. Кроме того, в ужасном состоянии находятся и трубы на ГЭС, которые устарели, а их качество сегодня оставляет желать лучшего, в результате чего объем забора воды на 30% превышает объем реально поступающей к турбинам воды. Основное оборудование ГЭС, хоть и используется всего 5-10 лет, но морально устарело и непригодно для функционирования. Процесс внедрения новых технических регламентов для малых ГЭС, что даст возможность улучшить условия их эксплуатации и обеспечит устойчивое развитие.