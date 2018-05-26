Суббота, 26 Мая 2018 14:59

АрмИнфо./Turan: Bчерашнее помилование не решило проблему политзаключенных в Азербайджане, считают азербайджанские правозащитники. "Акт помилования, изданный по случаю 100-летия Азербайджанской Народной Республики, не оправдал надежд. Из более чем 160 политзаключенных освобождены только 12 человек", - заявил Turan глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Помилование не коснулось отбывающих пожизненное заключение в Гобустанской тюрьме на протяжении более чем 20 лет бывших офицеров.

Несмотря на то, что в момент их осуждения не было наказания в виде пожизненного заключения, их подвергли этому. Тогда альтернативной смертному наказанию было лишение свободы на 15 лет. Не был освобожден и председатель партии РЕАЛ Ильгар Мамедов, несмотря на то, что в отношении него есть уже два вступивших в силе решения Европейского суда по правам человека. B заключении остались журналисты , блогеры, члены "группы Саида Дадашбейли", осужденные еще в 2007 году.

"Мы, бывшие политзаключенные считаем - акт этот о помиловании не

отвечает требованиям демократических принципов и декларированным

реформам в области прав человека", - подчеркнул Гасанов. B свою

очередь, глава Общественного альянса "Азербайджан без

политзаключенных" Огтай Гюлалыев назвал вчерашнее помилование "имитацией". Так, из 12 помилованных политзаключенных, 4-м до окончания срока наказания оставалось всего 7 дней. Еще один - активист партии Народного фронта тяжело болен. Еще одному политзаключенному - Эльшаду Рзаеву до завершения срока наказания оставалось несколько месяцев.

На взгляд Гюлалыева, многие месяцы местная и международная общественность обманывалась обещаниями властей Азербайджана о предстоящем "большом помиловании". По мнению активиста, помилование практически не коснулось политзаключенных. "Bласти этим шагом еще раз показали, что до тех пор, пока не будет сильного давления, они не будут решать проблему политзаключенных", - сказал Гюлалыев.