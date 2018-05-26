Суббота, 26 Мая 2018 14:53

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Армении в рамках борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями выявила преступную схему. Крупная компания ООО "Норфолк Консалтинг" злонамеренно избегала выплаты налогов, сборов и других обязательных выплат в особо крупных размерах. Об этом говорится на официальном сайте СНБ.

В частности, согласно источнику, Служба выяснила, что представители компании ООО "Норфолк Консалтинг" часто не декларировали и не проводили должным образом через таможню импортируемые в республику товары, тем самым, занижая причитающиеся государственному бюджету средства. Кроме того, компания создавала неравные конкурентные условия для граждан, которые ввозили те же товары.

В результате предварительного анализа было подсчитано, что с 1 августа 2017 года по 1 мая 2018 года компания "Норфолк Консалтинг" через представителей грузоперевозочных компаний получила наличные в размере $37,6 млн., из которых $26,4 млн.были ввезены в Армению через таможенное оформление товаров и $11,2 млн. за счет услуг, оказанных хозяйствующими субъектами. В результате неясного отражения вышеуказанных сумм в налоговых документах, компания не выплатила в государственный бюджет порядка $7 млн, что равно3,3 млрд.драмам. По факту в следственном отделе СНБ возбуждено уголовное дело. Генеральный директор компании ООО <Норфолк Консалтинг> Армен Унанян и еще трое ответственных сотрудников компании арестованы по подозрению в совершении преступления по статье 205-ой части 2-ой Уголовного кодекса. Два бывших вице заместителя председателя Комитета государственных доходов были приглашены для допроса в качестве свидетелей по уголовному делу. Предварительное следствие продолжается. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств дела, а также для выявления других лиц и компенсации нанесенного ущерба.

24 мая директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян сообщил журналистам, что СНБ продолжает работу по выявлению лиц, причастных к коррупции и незаконному обогащению. По его словам, СНБ уже подвергла приводу ряд лиц после раскрытия коррупционных схем их незаконного обогащения. "Предварительные оперативные данные подтвердили наши подозрения. В ближайшее время общественность будет осведомлена об итогах этой работы", - сказал глава СНБ. Он указал на важность проведения работы на высоком профессиональном уровне, чтобы ни у кого не возникало сомнений. Артур Ванецян, впрочем, уклонился от ответа, будут ли названы имена высокопоставленных чиновников. "Мы сказали, что с 23 мая начнем активные действия. Действия начаты, и в ближайшие дни будут публикации", - сказал он, добавив, что является сторонником возвращения в государственный бюджет присвоенных у государства средств. Директор СНБ подчеркнул, что начатая работа будет сложной и масштабной.