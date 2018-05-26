Суббота, 26 Мая 2018 14:52

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян 25 мая принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии Жана-Луи Атангана Амугу и специального советника генерального секретаря Эрве Ладсу.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил важность проведения 17-го Саммита Франкофонии в Армении, отметив, что это свидетельствует как о сотрудничестве с франкоязычными странами, так и о доверии к РА.

Премьер отметил, что власти Армении приложат максимум усилий, чтобы провести Саммит на высоком уровне. Пашинян также подчеркнул, что в

рамках Саммита состоится экономический форум, и выразил надежду на то, что его итоги поспособствует развитию экономической активности в Армении. Глава армянского правительства считает, что проведения саммита Франкофонии придаст новый импульс преподаванию и изучению французского языка в РА.

В свою очередь, Жан-Луи Атангана Амугу заявил, что с апреля по май 2018 года Армения находилась в центре внимания стран - членов

Франкофонии и отметил, что в конечном итоге РА стала образцовым государством. Жан-Луи Атангана Амугу подчеркнул, что Генеральный секретарь доверяет Пашиняну и правительству Армении в вопросе грамотной организации саммита, и выразила уверенность, что он пройдет на высоком уровне.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с организацией предстоящего Саммита.